Bastia : combles en feu dans la rue César-Campinchi. Un immeuble évacué

Le feu s'est développé dans les combles et au dernier étage de l'immeuble que les services de secours ont dû faire évacuer.

Sur place le SIS de Haute-Corse a mobilisé d'importants moyens du centre de secours de Bastia notamment son Epas (échelle pivotante) et de Lucciana.

Des équipes d'EDF et d'Engie sont également sur les lieux avec les services de la direction départementale de la sécurité publique.

La rue César-Capinchi est coupée à la circulation.

Plus d'infos à venir.