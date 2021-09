Bastia célèbre la journée européenne des langues à l’Alb’Oru

La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été créée par le Conseil de l'Europe et est organisée conjointement avec l'Union européenne. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir le patrimoine linguistique de l'Europe. A cette occasion, l’IITM (Instituto Internacional del Teatro del Mediterraneo) et le Centre Culturel Universitaire dont s’occupe Ghjacumu Thiers, proposeront au centre culturel l’Alb’Oru, un moment festif, entre lectures et chants animé par Patrizia Gattaceca et Ghjacumu Thiers. « Aujourd’hui le plurilinguisme est au cœur du débat des institutions » souligne P. Gattaceca. «Pour le Conseil de l’Europe il doit être un pilier de l’identité européenne. Dans notre environnement insulaire, nombreuses sont les manifestations de la diversité linguistique et culturelle. La cohabitation de plusieurs langues, la proximité de la péninsule italienne, l’héritage latin qui est le nôtre, la conscience d’appartenir à une civilisation méditerranéenne donnent lieu à une dynamique créatrice dans laquelle les langues se rencontrent et mettent en scène leur coexistence. En Corse il y a une réalité linguistique assez complexe puisqu’il y a le français qui est la langue officielle et il y a le corse, langue historique. Celle ci est aujourd’hui enseignée mais elle espère un jour avoir une reconnaissance pour lui permettre de s’émanciper et retrouver sa place dans notre société. C’est ce qui est aujourd’hui proposé par des associations comme Pratica Lingua à travers l’enseignement afin que cette langue retrouve sa place dans notre société».



Lectures et musique

Dimanche, il sera donc question de toute cette réflexion autour des langues et notamment à travers la chanson. «La poésie et la chanson nous fournissent de beaux exemples d’expérimentations plurilingues et nous invitent à considérer les langues comme outils et miroirs de notre société. Je me suis intéressée à la chanson car en fait on constate, en explorant notre production discographique, c’est que la création est toujours en avance sur l’institution. Depuis longtemps dans la chanson on a ces confluences de cultures, ces apports d’autres langues, notamment à partir des années 70. Il y a de belles choses qui se font sur notre île, des chanteurs, des groupes qui chantent dans d’autres langues. Il y a vraiment beaucoup d’exemples qui font que les langues font se réunir les gens. Le but de cette manifestation qu’on animera avec Ghjacumu Thiers sera de faire entendre plusieurs langues à travers discussions, échanges, poésies, chants ».







Info ++

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire.