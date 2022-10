Bastia : c'était la rentrée des mangas

« C’est en effet la grande rentrée pour notre club La brigade des Otaku »* souligne tout sourire Jessica Rey, animatrice au Secteur jeunesse de la médiathèque Barberine Duriani à l’Alb’Oru. « Depuis notre fête en juillet, le club était en vacances et on reprend donc les activités à partir de ces vacances scolaires de la Toussaint »

La Brigade des Otaku a vu le jour en février 2021 à l’initiative d’un groupe de 6 adolescents. « Aujourd’hui le club a pris beaucoup d’ampleur et compte une cinquantaine d’adhérents de 10 à 17 ans ou plus » précise François Xavier Leoncini, animateur au secteur jeunesse lui aussi. Son tee-shirt à l’effigie de Goldorak prouve sa passion pour les mangas. « Le Club se réunira chaque mercredi des vacances scolaires »





A l’occasion cette reprise deux ateliers étaient proposés, « Crée ton Anime », atelier de création et d’animation et « Mangazine », animés par Tittò Limongi et André Perfetti.

« Le 1er atelier est un studio d’animation de la brigade qui doit créer un animé qui sera projeté lors de Mangamania Bastia en juillet» nous apprend Jessica Rey, « Le second, consiste en la création du numéro 2 du mangazine Salta, inspirée des publications japonaises du magazine Jump. Tout au long de cette saison et jusqu’en juillet nous proposerons des ateliers, dont des nouveaux, mais aussi des rencontres avec des mangakas, des master classes et un grand concours. En juillet 2023 sortira la deuxième édition de notre mangazine Salta qui a eu beaucoup de succès l’an passé. Pour ce 2ème numéro nous aurons de nouveaux rédacteurs et dessinateurs »

Un programme déjà bien élaboré et rempli mais qui laissera place aussi à quelques surprises. « Outre les ateliers standards, il y aura des actions coup de poing » glisse F.X. Leoncini « et puis ce grand concours, notre 1er concours de la Brigade des Otaku, le concours du meilleur apprenti mangaka. Les concurrents devront choisir un thème parmi 3 proposés et feront des propositions de planches qu’ils devront dessiner et scénariser. Les copies devront être remplies avant le 15 mai. Ensuite un jury composé de 3 spécialistes décernera le Grand Prix lors de notre Mangamania Bastia dont ce sera la 2ème édition, le 22 juillet prochain »



*Renseignements au 04 95 47 47 00.