Bastia : au conseil municipal, l’opposition interpelle le maire sur les violences lors des manifestations

Le conseil municipal de Bastia s'est réuni ce jeudi 7 avril, pour voter le budget primitif de la ville.Les conseillers à peine installés, l’appel fait, alors que Pierre Savelli, s'apprêtait à débuter la séance, Jean-Martin Mondoloni, élu d’opposition a pris la parole et lancé : « Nous vivons dans un environnement complexe ces dernières semaines, les Bastiais sont pour certains solidaires, d’autres tourmentés voire exaspérés. Nous sommes dans une enceinte politique certes sans débat, mais il serait utile d’entendre le premier magistrat s’exprimer et donner sa position par rapport aux violences urbaines qui tourmentent Bastia ».Depuis l'agression mortelle d'Yvan Colonna, le 2 mars dernier, la ville de Bastia est en effet le théâtre de nombreux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Ce mercredi soir, encore, un rassemblement sous tension s’était tenu devant la préfecture de Bastia, et des dizaines de conteneurs à poubelles ainsi que du mobiliers urbain, avaient été incendiés sur la chaussée dans plusieurs points du centre-vill est abimée..Assis sur l’estrade qui domine les conseillers municipaux, Pierre Savelli a répondu : « Je crois avoir communiqué assez régulièrement sur les médias et sur twitter à ce sujet. J’ai appelé à la mobilisation en nombre, dans la tranquillité, sans violence. Il sort son téléphone. "Je vais vous lire un sms d’hier soir, 21h19, envoyé à monsieur le préfet de Haute-Corse. »Dans ce SMS, lu à haute-voix, le maire de la ville informait le préfet que les CRS ont envoyé une grenade lacrymogène sur le toit de la concierge de la mairie. Ce à quoi François Ravier, le préfet de Haute-Corse a répondu : « Oui les temps sont difficiles, en effet. J’en profite pour saluer et vous remercier de votre attitude modératrice et apaisante. Je n’ai pas le sentiment que cela ait été fait exprès. (Ndlr ; concernant le tir de lacrymogène) ». Quand il termine de lire le sms, Pierre Savelli lance à Jean-Martin Mondoloni : « Voilà pour la position non pas de tous les Bastiais mais en l’occurrence, le préfet étant Bastiais, il trouve ma position apaisante et je pense que c’est le mieux que nous avons à faire. »Le représentant des Bastiais a expliqué ensuite qu’il a téléphoné au maire d’Ajaccio pour lui apporter son soutien avant de rajouter en s’adressant à l’opposition : « Voilà est-ce que cela vous suffit ? ». Ce à quoi Jean-Martin Mondoloni a répliqué « Ce n’est pas à moi qu’il faut le demander, c’est aux Bastiais ».Pierre Savelli a renchéri aussitôt : « Hier j’ai rencontré quelqu’un qui m’a dit "il faut que ça s’arrête". J’ai dit c’est sûr il faut que ça s’arrête mais pour que ça s’arrête il faudra que chacun y mette du sien. Moi je pense que tout au long de cette séquence ,qui a débuté le 2 mars, l’ensemble de la majorité municipale a essayé de ne pas faire un geste et de ne pas écrire un mot qui puisse être susceptible d’être mal interprété et de venir souffler sur les braises. Je pense que c’est suffisant.»Après un accrochage entre l’opposition et le maire portant sur le manque de débats au sein du conseil municipal, le vote du budget primitif a débuté.