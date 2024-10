Bastia accueille le concours de chant en langues régionales Liet International : Una Fiara Nova en compétition

Pour la première fois, la Corse accueillera le Liet International, concours européen consacré aux chansons interprétées en langues minoritaires. Ce vendredi 22 novembre, le Centre Culturel Alb'Oru à Bastia réunira treize groupes et artistes venus de toute l'Europe pour célébrer la diversité linguistique et culturelle. Dans ce concours, chaque participant interprétera une chanson dans sa langue maternelle, sous l'œil attentif d'un jury international.

Parmi les jurés, Patrizia Poli, représentera l'île aux côtés de 12 autres membres issus des régions des artistes en compétition. Ce jury a pour mission de sélectionner le lauréat de l’édition 2024, une tâche de plus en plus complexe alors que le concours attire chaque année davantage de talents.

Fondé en 2002 en Frise, le Liet International s’est imposé comme une alternative multilingue à l’Eurovision, donnant voix aux langues régionales souvent sous-représentées sur les grandes scènes internationales. L’objectif : mettre en lumière la richesse des langues minoritaires et sensibiliser le public à leur préservation.



Pour cette édition 2024, treize finalistes ont été retenus parmi une trentaine de candidatures, preuve de l'intérêt grandissant pour ce concours qui fédère au-delà des frontières. La Corse sera représentée par le groupe Una Fiara Nova, originaire de Castagniccia, qui défendra les couleurs de l'île avec sa chanson Qualcosa di tè. Fondé en 2019 par les frères Giovannetti, le groupe s’est rapidement imposé sur la scène musicale insulaire grâce à une fusion entre tradition corse et influences modernes. Aujourd'hui composé de six musiciens, Una Fiara Nova s’est donné pour mission de promouvoir la langue et le chant corses au travers de polyphonies et de compositions inspirées de la paghjella et des chants sacrés. « Participer au Liet, c’est montrer que la langue corse est vivante et a sa place sur la scène internationale », confie un des membres du groupe, déterminé à représenter fièrement son île et sa culture.



La soirée mettra également en lumière des artistes corses ayant marqué l’histoire du Liet International : Doria Ousset, lauréate de l'édition 2022 au Danemark, interprétera son titre "Roma", tandis que Yoann Casanova et Delia Lucia revisiteront "Hosanna in excelsis", un morceau emblématique qui avait offert à Jacques Culioli la première victoire corse en 2008.



Pour ceux qui ne pourront assister à cette soirée en personne, France 3 Corse ViaStella retransmettra l’événement en direct, permettant à tous les Corses, et au-delà, de suivre ce rendez-vous musical mettant à l’honneur la diversité linguistique européenne.