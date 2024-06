Bastia accueille la 2ème édition de la Coupe de Philosophie et de joute verbale

Le prix du jury pour la meilleure équipe Le prix du jury pour le meilleur orateur Le prix du public pour la meilleure équipe (attribué par vote à bulletins secrets) Le prix Lingua Corsa pour le meilleur exposé en langue corse

En lice deux équipes de six compétiteurs issus des Cafés-philo de la Médiathèque di u Centru Cità et de la Médiathèque Barberine Duriani du centre culturel l’Alb’Oru. Les émules des Platon, Freud, Descartes, Bergson et autres Nietzsche s’affronteront autour d’une question philosophique : « Est-il temps d’être libre ? » … Quand la Chouette rencontre l'Asphodèle...« Chaque jouteur débutera par un exposé de deux minutes, élaboré selon ses propres inspirations et avec le soutien de son équipe » explique Christophe Di Caro. « Innovation cette année : chaque équipe présentera un exposé philosophique en corse ».Les équipes débattront durant 40 minutes sur le sujet, échangeant leurs points de vue, se renvoyant la balle. « On attend des discussions riches et animées, offrant au public un échange philosophique musclé ! »Jacques Arnol Stephan, membre de l’équipe de la Médiathèque Barberine Duriani de Alb’Oru sacré meilleur orateur en 2023, remettra son titre en jeu, ajoutant une dose de suspense et de compétition à l’événement. Le public et le jury devront voter en se basant sur les vertus, le prix lingua corsa récompensera également le vocabulaire employé et les tournures de phrases. Les critères du jury seront la volonté de construire un raisonnement avec « l’Autre », avoir une écoute attentive et constructive, la volonté d’argumenter en partant de ses expériences personnelles et de ses connaissances, enfin le désir d’incarnation philosophique pour être au service de sa Cité.Cette belle manifestation sera enrichie par la présence d’élèves du Conservatoire de musique Henri Tomasi de Bastia. Les élèves présenteront en ouverture et a capella l’Ode à la Joie en langue Corse, traduite par Ghjuvan Teramu Rocchi, et proposeront, à la suite de l’intermède « Votes » des saynètes de Molière. Belle soirée culturelle en perspective. Entrée gratuite !