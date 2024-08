Bastia : Une rentrée culturelle riche et diversifiée à Citadell'Anima

La rentrée ne se limite pas à l'école ou aux terrains de sport. Cette année, à Bastia, la culture est également à l'honneur grâce au collectif Citadell'Anima. Fondé en 2012, ce collectif a pour ambition de fédérer les habitants autour de la culture en proposant des ateliers variés, allant du chant à la danse en passant par le théâtre. « L'équipe est dans les starting-blocks », se réjouit Anaïs Gaggeri, intervenante au sein du collectif. Avec un enthousiasme communicatif, elle annonce une saison 2024/2025 pleine de projets, de rencontres et de défis. « Au programme de cette nouvelle saison, des projets à foison, des rencontres, des rires, du trac, des défis, de la solidarité, du plaisir, et bien sûr une bonne dose de surprises et d'improvisation », promet-elle.





Pour cette rentrée, Citadell'Anima propose déjà quatre ateliers : A Truppa, chant et théâtre, avec un projet de spectacle musical, A Scola di cantu : Une école de chant pour affiner technique vocale et interprétation, E Cantid’elle : Un ensemble polyphonique travaillant sur un répertoire original avec des collaborations innovantes. Per i ciucci : Des spectacles spécialement conçus pour les enfants.L’équipe pédagogique de Citadell'Anima est composée de professionnels aguerris, tels qu’Anaïs Gaggeri (chant, expression scénique, arrangements), Philippe Guerrini (théâtre), Manu Padovani (piano, arrangements), Andria Aitelli (violon), Armand Paoli (accordéon), François Colin (piano), et Sonia Moretti (parolière). Ces experts apportent leur savoir-faire pour offrir des ateliers de haute qualité, où chacun peut développer sa sensibilité artistique.



Les ateliers sont bien rodés, avec des répétitions régulières, individuelles et collectives. Au programme, travail sur la voix, le phrasé, la posture, et préparation de concerts thématiques prévus en février ou mars. Côté théâtre, l'atelier A Truppaprévoit l’écriture et la mise en scène d'un spectacle musical, avec des représentations en mai-juin.



Le collectif ne s'arrête pas là. E Cantid’elle entame une collaboration avec « Quartiers Enchantés », dirigé par la soprano Élodie Tisserand, pour explorer le répertoire opératique et présenter un concert en décembre. « Il y aura aussi une collaboration surprise avec un artiste bastiais », ajoute Anaïs Gaggeri, laissant planer le mystère, avant de révéler une probable participation aux chants sacrés avec A Cunfraterna San Carlu pour l'Office de Noël et le Vendredi Saint.



Enfin, pour les jeunes à partir de 16 ans, Citadell'Anima propose des résidences en milieu scolaire, des animations et des spectacles itinérants pour le jeune public. Une passerelle a également été établie avec le centre culturel Una Volta pour initier les plus jeunes à la richesse culturelle.