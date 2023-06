Bastia : Une coupe de philosophie et de joute verbale ce vendredi à l'Alb'Oru

L’idée de cette joute verbale ?

Il s’agit d’un concept innovant avec deux équipes engagées, en seulement 90 minutes... le temps d'un match de football... avec trois prix, dont celui du public ! Pas besoin d'être érudit, il suffit simplement d'écouter, de réfléchir... de se questionner. Le projet a débuté au sein de deux établissements scolaires bastiais: le lycée Jeanne d’Arc et le lycée Giocante de Casabianca. J'ai réfléchi à un concept qui à la fois faisait travailler les élèves et qui en même temps pouvait créer l'événement. Et ça a fonctionné. Jeanne d'Arc contre Giocante a constitué la première rencontre. L'année suivante nous avons étendu l’expérience dans le sud au lycée Fesch avec Jérôme Ferrari. C’est ainsi qu’est née la Coupe de Corse de philosophie et de joute verbale. On a enchainé les lycées et étendu à l’Université. Ça a été un véritable succès. Aujourd'hui avec la Coupe de Bastia de philosophie, c'est une renaissance du concept qui s'intéresse à la laïcité, à la ville et à ses citoyens puisque ce sont, si je puis dire, des citoyens comme tout le monde qui participent, qui n'ont pas forcément de grands bagages culturels, qui remettent la philosophie au cœur des débats. On peut tous à un moment donné s'asseoir, réfléchir et chercher à comprendre.



Un thème ?

Le thème tournera autour de la question : «D'où vient le mal ». Deux groupes de citoyens participant aux cafés philo de la médiathèque de l’Alb’Oru et à ceux de la médiathèque du centre-ville s’affronteront durant 90 minutes sur ce thème.



Le déroulement ?

Il y aura d’abord un court exposé de deux minutes par personne puis il y aura un échange autour de cette question. 3 prix seront distribués. Le prix de la meilleure équipe par le jury, par le public et le prix du meilleur orateur. Alors quand on dit meilleur orateur, ce n’est pas selon les canons de la société, ce n’est pas celui qui écrase l'autre. Au contraire, ce qu'on valorise dans cette manifestation, c'est l'esprit de construction et d'écoute. On n'est pas là pour gagner, on est là pour chercher à comprendre ensemble. Ce qu’il faut savoir c’est que les deux équipes ne savent pas à l’avance ce qu'elles vont présenter à l'autre, c'est totalement hermétique. L'idée c'est de construire avec l'autre un raisonnement, et c'est ça qui est valorisé. Si quelqu'un décide par exemple d'être de mauvaise foi, décide d'être agressif comme on peut le voir sur les réseaux sociaux ou lors des débats à la télévision, ça ce n'est pas valorisé. En revanche, celui qui sait se taire et écouter et abonder dans une conversation philosophique, et bien ça c'est la valeur suprême.



Donc, la joute est chronométrée, comme dans un débat ?

Effectivement, chacun a son temps de parole. La discussion dure tout 1h30. Il y a donc 2 minutes par personne pour présenter les exposés, puis 40 à 50 minutes d'échanges. Les équipes sont en autonomie. C'est à dire qu'elles vont gérer leurs prises de paroles avec deux coachs qui supervisent leur équipe. Enfin il y a 15 minutes de délibération.



Une manifestation ouverte au public ?

Bien sûr, tout le monde peut venir ce vendredi à l’Alb’Oru car on est vraiment dans un esprit de construction collective.





Une suite à cette coupe de Bastia ?

Certainement. On va déjà continuer les cafés philo puis pourquoi pas ouvrir cette coupe à d'autres régions et pourquoi pas faire une Coupe de Haute-Corse de philosophie et de joute verbale.