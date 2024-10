Bastia : Un « Brunch de l'Emploi » qui met l'accent sur l'apprentissage dans le secteur du BTP

« La Mission Locale de Bastia est le Service public de l'emploi des jeunes de 16 à 29 ans » nous explique Elodie Pisella, la directrice de l’antenne bastiaise. « On offre à ces jeunes un panel de services dédiés à l'insertion sociale et professionnelle, allant de l'accompagnement vers l'emploi à l'aide au financement du permis de conduire, l'accès à la formation, à l'apprentis sage, au logement, l'accès aux droits sociaux ou encore à la santé. L’an passé, à l’Alb’Oru, nous avions déjà initié une telle manifestation ciblée sur plusieurs secteurs d’activités. Aujourd’hui nous avions décidé de faire un zoom sur un secteur spécifique, le BTP, dans une ambiance décontractée pour éviter le stress des jeunes avec une quarantaine d'emplois offerts ».Ce brunch de l'emploi proposait ainsi une matinée de rencontres et d'échanges dans une atmosphère détendue où professionnels du BTP et candidats issus des quartiers prioritaires de la ville pouvaient tisser des liens et développer leur réseau, favorisant ainsi l'emploi local et l'insertion professionnelle. « Cette initiative met un accent particulier sur les entreprises engagées dans des clauses d'insertion sur les marchés publics, renforçant leur implication dans le développement social et économique de notre territoire » souligne E. Pisella. « Lors de ce genre d’opération le but est de faire découvrir aux jeunes une variété d'offres d'emploi, et plus particulièrement d'alternance. Sur place ils ont l'opportunité de dialoguer directement avec des employeurs potentiels, d'explorer des pistes de carrières et de bénéficier de conseils personnalisés pour réussir leur insertion professionnelle. Du côté des chefs d’entreprises c’est l’occasion de découvrir des candidats motivés, prêts à s'investir dans des projets significatifs ».Une dizaine de chef d’entreprises du BTP avaient répondu à la sollicitation de la Mission Locale. «Le but c’est de trouver du personnel car nous sommes aujourd’hui dans un contexte difficile, où on a du mal à recruter que ce soit du personnel qualifié ou non » souligne Billy Giabiconi, patron de GEA BTP qui emploie une cinquantaine de salariés. «On vient à la rencontre de ces jeunes talents pour leur faire découvrir ce secteur d’activité et les insérer s’ils sont intéressés».Si la Mission Locale cible un public 16/29 ans, ce brunch était élargi à un public plus large puisqu’en partenariat avec France Travail. Parmi les jeunes talents, en prospection ce jeudi, Jérémy, 22 ans. « Je suis venu dans le but de me constituer un réseau pour avoir des contacts, rencontrer un tuteur et pourquoi pas un emploi ». Était présente aussi l’AFPA, Association pour la Formation Professionnelle des Adultes.« On privilégie ce genre de format, de, pardonnez-moi l’expression, joyeux bordel organisé » déclare Rachel Caratini, chargée de mission à la MILO de Bastia. «Vous le voyez l’ambiance est décontractée, sans sièges, autour d’un café et de viennoiseries. Ça déconstruit un peu l’image du patron, ça ôte des barrières. L’an passé nous l’avions organisé à l’Alb’Oru, avec un large panel d’activités et on a de bons retours. Cela nous permet aussi de renforcer les liens avec les entreprises ».Prochaine opération de Mission Locale de Bastia, la 3édition de « A Piazza di l’impiegu » le jeudi 17 octobre de 18h à 21h au Bistrot du marché à Bastia pour un job dating décontracté.