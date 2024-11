Bastia : Tentative de braquage dans un bureau de poste, l’auteur prend la fuite sans butin

Une tentative de braquage a eu lieu tôt ce mardi 26 novembre à Bastia, dans le quartier de Lupino. Aux alentours de 6h30, un individu, le visage dissimulé sous un casque et armé d’un couteau, a pénétré dans le bureau de La Poste situé dans l’immeuble Le Mantinum, rue François Vittori.

Malgré cette intrusion, l’homme n’a pas réussi à s’emparer de sommes d’argent et a pris la fuite peu après. "L’auteur a été mis en fuite et aucun préjudice ni blessé n’est à déplorer", indique Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia qui confirme "qu’une enquête a été ouverte pour tentative de vol avec arme et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse."



Ce mardi soir, l’auteur des faits n’avait toujours pas été identifié.