Bastia : Soirée « Pétales de Roses » à ND des Victoires.

Le groupe Corsica ABBA a été créé en juin 2016 par Judy Lequeux et Marie-Line Vallecalle avec pour but de faire partager à la communauté chrétienne bastiaise leur don pour la musique et leur amour du Christ. C’est à l’instar des groupes du même nom qui existent en France que les deux jeunes femmes ont fondé une telle formation qui n’existait pas en Corse. ABBA signifie « papa » en hébreu. ABBA, car tous ont rencontré le Père Eternel. Ces groupes de chant proposent aux paroissiens un temps de ressourcement spirituel par la louange et l’adoration eucharistique. Corsica Abba se veut au service de la louange de Dieu et précise que leurs concerts ne sont pas des spectacles pour un public chrétien mais bien de faire participer toute l’assemblée.

Durant cette soirée de louange organisée avec la paroisse ND des Victoires les fidèles pourront confier leurs intentions de prières par l'intercession de Ste Thérèse.

« Le titre de la soirée a été choisi en fonction des déclarations de la Sainte qui a dit : « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, vous verrez ce sera comme une pluie de pétales de roses » explique Marie-Line Vallecalle.

Les fidèles sont invités à venir à cette soirée avec une enveloppe timbrée et libellée à leur adresse. « Et laissons-nous conduire, c'est la confiance qui doit nous conduire à l'amour ».