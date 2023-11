Bastia : Si n'hè andatu Marie-Jean Vinciguerra

Né le 20 décembre 1931 à Bastia, de parents professeurs, il a fait des études secondaires au lycée de Bastia où il a obtenu le baccalauréat de philosophie.Admis en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, à Paris, en 1949, il a renoncé à l'agrégation de lettres et a choisi une expérience italienne à l'université de Parme.À son retour en France, il est reçu à l'agrégation d'italien et commence, à Bastia, puis à Soissons une carrière d'enseignant, vite interrompue.Dès 1963, il est devenu conseiller culturel et de coopération technique d'abord à l'ambassade de France en Thaïlande, puis en Colombie et en Haute-Volta (actuel Burkina Fasso). Des fonctions plus administratives à la direction générale des relations culturelles au ministère des Affaires étrangères le conduisent à souhaiter un retour à l'Éducation nationale.Il y a découvert l'administration de terrain, comme inspecteur d'académie dès 1974, à Aix-Marseille, puis en Corse jusqu'en 1977.Sans engagement politique partisan jusque-là, ses compétences lui ont ouvert la porte des cabinets ministériels, auprès de Jacques Pelletier, de Christian Beullac et de René Monory. Devenu inspecteur général de l'Éducation nationale en 1986, il a été appelé à exercer la direction du cabinet de Michèle Alliot-Marie en 1987.Engagé dans la vie politique locale — il est conseiller général dès 1979 après avoir mené des campagnes restées mémorables à Bastia, puis conseiller régional au sein de la première assemblée de Corse — c'est dans le champ de la culture qu'il a mené action, réflexion, et écriture.On lui doit notamment "Bastion sous le vent", prix du livre corse en 2013, "Mémorial des Corses , 7 : chronique de fin de siècle 1981-2000" coécrit avec G.-M. Arrighi (2001), " La veuve de l'écrivain" (2005) 'Holderlin et Paoli' (2006), 'Mrs Christie prend le maquis' (2014), "Une larme bouleverse ma vie" (2017) etc. Marie-Jean Vinciguerra a encore préfacé le "Dictionnaire commenté des expressions corses" de Jean-Guy Talamoni et Ghjacumu Thiers.Marie-Jean Vinciguerra était chevalier de la Légion d'honneur. Chevalier de l'Ordre national du Mérite, officier des Palmes académiques, chevalier du Mérite italien, chevalier de l'Ordre national voltaïque et commandeur de l'Ordre de l'éléphant blanc de Thaïlande.Corse Net Infos présente à ses proches, parents et amis l'expression de ses très sincères condoléances.