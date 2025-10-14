Bastia - Showcase « Cora Laba and the modern cats »

«Nous y voilà » se réjouit Cora Laba. «Cette création corso-ukrainienne que je fomente depuis plusieurs années maintenant va se livrer sur scène au public. Nous avons reçu le soutien du Centre Culturel Una Volta, du Centre Culturel Ukrainien à Paris, du CNCM Voce à Pigna, du Musée de la Révolution à Vizille, du RÉZO Corse, et du Centre Culturel Anima à Prunelli di Fiumorbu ».

Avant une première le 24 octobre à 20h30 au Centre Culturel Anima à Prunelli di Fiumorbu avec Letizia Giuntini, une avant-première de « Nous sommes la somme de Nous » sera donnée ce vendredi 17 octobre à 18h30 à Una Volta à Bastia.

« Cette musique est née des cendres et du feu » explique la chanteuse Cora Laba. Alors qu’elle est à Kyiv (Kiev) pour terminer l’écriture d’un répertoire musical inspiré de la révolution de Maïdan qu’elle a vécue de l’intérieur entre 2013 et 2015, elle se retrouve à nouveau sous le feu de la guerre qui la chasse de sa ville aimée. Pour reprendre l’espace sonore sur le vacarme des armes, elle invite deux musiciens ukrainiens : Lurii Khustochka, musicien et producteur connu pour avoir créé les groupes Okean Elsy et Esthetic Education, et son fidèle partenaire de jeu depuis vingt ans, le batteur Andrii Nadolskyi. Ensemble, ils composent des formules magiques pour exorciser l’insoutenable sentiment d’impuissance, et célébrer la lumière révélée par l’obscur.

« Alors que les narratifs politiques sont en collision, notre ambition était de composer avec nos instruments et nos voix, un narratif poétique pour un territoire humain partagé. »

Avec :

Cora Laba : chant et clavier

Lurii Khustochka : basse et electro

Andrii Nadolskyi : batterie





