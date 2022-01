Bastia : Malgré la pandémie, la Galerie Noir et Blanc continue à promouvoir les artistes insulaires

La Galerie dirigée par France-Anne Van Peteghem propose un mois de janvier bien étoffé avec expositions, cours de dessin et d’histoire de l’art et animations musicales. « Un mercredi par mois, les élèves du Conservatoire de Bastia se produiront à la Galerie Noir et Blanc » souligne France-Anne. « Au cœur des enjeux artistiques et pédagogiques de leur formation, ces Rencontres leur permettront de s’immerger dans les conditions de la représentation, de se familiariser avec le public, de vivre l’expérience de la scène ». L’entrée à ces Rencontres sera libre avec une participation au chapeau, pour ceux qui le souhaitent, proposée à la fin de chaque événement dans le but de soutenir la Galerie.



Dans l’actualité immédiate de la galerie ce jeudi 6 janvier sera inaugurée la 1ère exposition de l’année 2022, une exposition consacrée à la gravure et la sculpture avec deux artistes de talents et réputés Toni Casalonga et Sylvie Antoniotti. A l’honneur aussi le photographe Antonin Borie.



Ce samedi débuteront les cours de dessin académique qui seront délivrés tous les samedis de 15h à 16h par Zelda Colonna.