Bastia : Les écrivains Sam Millar et Patrick Raynal invités d’Arte Mare

Ces rencontres se dérouleront les vendredi 17 juin à 18h à la Galerie Noir et Blanc, place du marché à Bastia et samedi 18 juin à 17h à la Médiathèque de Folelli. Sam Millar et Patrick Raynal y présenteront leur nouveau roman : « Un tueur sur mesure » paru chez Métailié (S. Millar) et « L’âge de guerre » chez Albin Michel (P. Raynal).



Sam Millar est un écrivain et dramaturge irlandais. Il a passé plusieurs années en prison pour activisme au sein de l'IRA. Il a notamment été emprisonné huit ans dans la prison de Long Kesh, où il a subi tortures physiques et mentales. Exilé aux Etats-Unis après sa libération, il organise en 1993 le fameux casse de la Brinks de Rochester. Après sa condamnation, il fut gracié par le président Clinton. En 1998, il a reçu le Brian Moore Short Story Award. Son roman Redemption Factory a remporté le grand prix de littérature policière en 2011. Il a aussi écrit une série de polars mettant en scène Karl Kane, détective privé à Belfast.

Son nouveau roman, « Un tueur sur mesure » est paru en octobre 2021 chez Métailié.

« L’IRA et l’armée britannique acceptaient d’arrêter de se tirer dessus, mais pas mal de gens trouvaient que la paix était un concept très inquiétant. » souligne l’auteur.

Et dans ce roman, il n’est pas vraiment question de paix dans ce roman. « Trois cambrioleurs déguisés commettent un hold up dans une banque. Mais les coffres sont vides, alors avant de repartir ils volent la mallette d’un client. Mais voilà, c’est un membre de la Fraternité Républicaine Irlandaise, clan proche du Sinn Fein. On assiste alors à une traque qui met en scène également un tueur et la police. On se poursuit, on se tue, ça va à 100 à l’heure, dans un Belfast sale et dangereux ».



Patrick Raynal est écrivain, éditeur, scénariste, traducteur et journaliste français. De 1982 à 1988, il est critique spécialisé en littérature policière pour le quotidien Nice-Matin. En 1982, il publie son 1er roman ; « Un tueur dans les arbres ». En 1989, il réalisera pour l’hebdomadaire Télérama un reportage aux États-Unis sur quatre écrivains de son panthéon américain : James Crumley, Jim Harrison, Tony Hillerman et Richard Ford. Considéré comme un spécialiste de la littérature américaine, il collabore, de 1990 à 1995, au journal Le Monde. Cette même année, il obtient le prix Mystère de la critique pour son roman « Fenêtre sur femmes ». En 1991, Antoine Gallimard lui confie la direction de la Série noire qu'il dirigera jusqu'en 2004. En 1992, il crée la collection La Noire dont la première couverture reproduit le négatif de la Collection Blanche de Gallimard. Patrick Raynal est le découvreur et traducteur de Sam Millar.



Son dernier roman paru en juin 2021, « L’âge de la guerre » chez Albin Michel est un polar social et politique à l’humour cynique.



« Philippe Clerc, septuagénaire niçois, se réveille auprès d'une jeune femme, dans un lit qui n'est pas le sien. La belle, trop belle pour être sa conquête, est morte. Clerc ne se souvient de rien. Emprisonné, il entend ce nom : Masséna, et comprend qu'il a été piégé. Massena... son vieux pote de l'université, son frère d'armes, devenu chef d'une des mafias locales, et six pieds sous terre depuis deux ans. Nous sommes à Nice à l'approche des élections. Mafieux et politiques se confondent dans la guerre sans merci qui oppose les prétendants à la mairie... Mais pourquoi, l'entrainer, lui, Philippe Clerc, dans cette histoire ? Pris dans les rouages d'une machination infernale, au risque de se renier, il enquête pour sauver sa peau ».