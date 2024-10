Bastia : Les clients au rendez-vous pour l’ouverture d’Auchan

Ce mercredi 16 octobre, les anciens hypermarchés Casino de l'île ont rouvert après deux semaines de fermeture, mais avec un changement de taille. L'enseigne historique a laissé place à un autre géant de la grande distribution : Auchan.



À Toga, le nouveau supermarché, accueillair ce mercredi les clients sous une banderole au slogan évocateur « Auchantés ». Dès les premières heures, de nombreux consommateurs ont afflué pour découvrir les nouvelles allées du magasin, désormais rénové.

Si certains clients paraissent indifférents à cette transition, d'autres affichent des sentiments plus partagés. Agnès B., habitante de Bastia, semble peu concernée par ce changement d’enseigne : « Le changement d'enseigne ne m'affecte pas, très honnêtement. Géant Casino, Auchan… peu importe du moment que je trouve tous les produits qui figurent sur ma liste de courses », explique-t-elle en explorant les nouvelles allées qu'elle décrit comme « plus spacieuses » et « mieux achalandées ».



Pour Maurice, un habitué des lieux, ce changement n’affecte pas non plus ses habitudes : « Je suis toujours venu faire mes courses ici, deux fois par semaine. Je ne me vois pas changer ma routine qui dure depuis plusieurs années », affirme-t-il. Toutefois, il reconnaît une nette amélioration : « Les rayons sont plus clairs, il y a plus de choix », se réjouit-il.



À l'inverse, Patrick, retraité de 88 ans et fidèle client depuis plus de dix ans, éprouve une certaine nostalgie : « Ça fait bizarre de ne plus voir la même enseigne. J'ai perdu tous mes repères, je connaissais les rayons par cœur. Il va falloir m'y faire, mais je continuerai de venir ici pour des raisons pratiques. »



Des prix qui font débat

Cependant, tous les consommateurs ne sont pas entièrement satisfaits. En arpentant les allées, plusieurs clients ont exprimé leur surprise face à ce qu’ils considèrent comme une augmentation des prix. Bien que des affiches comparant les tarifs entre Casino et Auchan affirment que ces derniers sont plus compétitifs, la réalité semble perçue différemment par certains.



Hélène J., mère au foyer, déplore cette hausse : « Les prix sont plus élevés qu'auparavant. Je viens régulièrement pour acheter des croquettes pour mes animaux et j’ai constaté une différence de plusieurs dizaines de centimes », confie-t-elle.



Marie-Claire, ancienne coiffeuse de 65 ans, est encore plus tranchée : « J’irai ailleurs. Je pensais que les prix allaient être moins chers que ceux pratiqués par Casino, mais c'est loin d’être le cas. Par exemple, des chips que j’achetais à 1,69 euro sont maintenant presque à 2 euros. Je suis déçue. »



Alors que les Bastiais s’habituent à cette nouvelle enseigne, la question des prix et de l’offre pourrait bien influencer la fidélité des clients dans les semaines à venir. L'enseigne Auchan saura-t-elle répondre aux attentes d'une clientèle habituée à Casino ?