Bastia : Les bacheliers mention très bien mis à l'honneur

"On est très fiers de vous." C'est par ces mots que le maire de Bastia Pierre Savelli a accueilli ce lundi après-midi des bacheliers qui ont obtenu la mention très bien au baccalauréat 2023. La cérémonie avait lieu aux Jardins suspendus du Musée en présence de nombreux élus de la ville, des proviseurs des différents lycées de Bastia et du directeur départemental de l'éducation nationale Bruno Benazech.



47 bacheliers étaient présents parfois avec leurs parents et/ou frères et sœurs. Tour à tour, les jeunes ont été appelés au micro et salués par Pierre Savelli qui a remis à chacun le livre d'Antoine Marie Graziani sur l'histoire de la ville avant ​de prendre la pause pour la photo souvenir.











