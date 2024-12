Bastia : Le collectif I Caffitteri monte au créneau après des verbalisations pour musique amplifiée

"Pas de trêve de Noël pour la police municipale de Cità di Bastia" Le message est clair : ce 24 décembre, quatre établissements membres de I Caffitteri auraient été verbalisés pour l'utilisation de musique amplifiée durant la journée. "Alors que des élus municipaux étaient présents dans certains de nos commerces ce 24 décembre pour fêter Noël en musique, la police municipale a verbalisé sans se déplacer," précise le texte.



Le collectif souligne la situation économique difficile et rappelle que de la musique était présente dans de nombreux commerces pour animer la ville. Selon eux, ces verbalisations ciblent seulement certains établissements et soulèvent des interrogations. "Ces verbalisations sélectives sur quelques commerces nous interpellent," indique le communiqué. Les amendes varient entre 500 et 3000 euros par infraction.



Face à cette situation, I Caffitteri a annoncé son intention de mener bientôt une action : "U troppu stroppia. Notre collectif, n'ayant pas été entendu, mènera une action à la rentrée"