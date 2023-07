Bastia : Le bureau de poste du Libecciu labellisé maison France Services

Le mardi 18 juillet, l'agence du Libecciu à Bastia a été officiellement inaugurée en tant que Maison France Services. Les habitants des quartiers sud de la ville pourront désormais s'y rendre pour obtenir des conseils sur le numérique ainsi que de l'aide pour leurs démarches administratives, telles que le renouvellement de leur carte grise, la demande d'allocation personnelle au logement ou encore la réclamation de revenus. Il s'agit de la 19e Poste de l'île à obtenir ce label, regroupant huit opérateurs, notamment les services de la CAF, de Pôle Emploi, du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), de la mutualité sociale agricole (MSA), ainsi que du ministère de la Justice et de l'Intérieur, et de la direction générale des finances publiques.



"C'est important pour la population, car cela lui évite de prendre la voiture pour se rendre en centre-ville. Désormais, ils peuvent effectuer toutes leurs opérations dans ce même lieu", se réjouit Jean-Philippe Poma, directeur de la Poste de Corse. Le bureau dispose désormais d'un espace confidentiel permettant aux citoyens de participer, en visioconférence ou en personne, à des rencontres avec des experts ou des conseillers administratifs. Il est également équipé d'une salle d'ordinateurs, de tablettes, d'une imprimante et d'un scanner.

Ce nouveau label est une bonne nouvelle pour La Poste, qui a connu une diminution de la fréquentation de ses agences ces dernières années. Il lui permet de se renouveler tout en étant utile. "C'est important pour le quartier, mais aussi pour La Poste, car nous constatons une baisse de fréquentation depuis plusieurs années. Ce label nous apporte des activités supplémentaires en accord avec nos valeurs", explique Jean-Philippe Poma.



En plus d'être avantageux pour les habitants de Bastia, ce nouveau label présente également un aspect écologique grâce à sa proximité, selon Michel Prosic, Préfet de Haute-Corse. "Créer des maisons France Services à proximité de nos concitoyens permet de réaliser des économies de déplacement en général, tout en réduisant l'empreinte carbone. Nous sommes davantage axés sur le service public, la proximité et moins de difficultés de mobilité".





Des ateliers pour tous

Des conseillers numériques sont disponibles pour aider les personnes souhaitant participer à des ateliers. Marie-Andrée Marchi fait partie de ces conseillers depuis un an déjà. "J'ai accompagné plus de 700 personnes, que ce soit en individuel ou en groupe. En général, les personnes demandent à être écoutées afin que nous puissions les renseigner sur leurs problèmes et difficultés. Il est vrai qu'il y a une majorité de seniors, mais il y a aussi des personnes en difficulté sociale".

Une nouveauté récemment introduite se concentre principalement sur la fraude sur Internet. Ce thème suscite des interrogations chez les gens, mais une fois assimilé, ils sont enchantés du service. "Dans l'ensemble, les gens sont très satisfaits et comprennent très bien mon rôle et mes explications. Au début, ils ont parfois du mal à assimiler, donc je leur explique pourquoi je suis là et ce que je vais leur apprendre", explique la conseillère numérique.