Bastia : La transformation du Vieux-Port se poursuit

Recentrer le Vieux-Port au cœur de la vie quotidienne des habitants de Bastia, en créant une promenade harmonieuse qui complètera les voies douces du Spassimare, de l’Aldilonda et du Quai des Martyrs. Voici l'objectif de la municipalité de Bastia qui a fait le choix de "transformer le Vieux-Port en un espace piétonnier verdoyant, offrant des lieux de convivialité pour les résidents, les usagers et les visiteurs."

Après une première étape des travaux qui s'est déroulée d'octobre 2022 à juin 2023, transformant avec succès le quai Sud en une promenade piétonne agrémentée d'espaces verts, la deuxième phase des travaux s'apprête à débuter. Elle devrait être finalisée avant l'arrivée de l'été en 2024.





Des travaux de désamiantage prévus

D'un coût global des travaux avoisine les 8 000 000 € HT, dont 70% sont financés par l'État au titre du PTIC (Plan de Transition et d'Investissement pour la Corse) et 10% au titre de la Charte urbaine de la Collectivité de Corse, les travaux actuels se concentrent sur le Quai Nord, s'étendant de la montée Stagnara jusqu'au bas du Quai des Martyrs (rue Monseigneur Rigo). Ils comprennent la rénovation des revêtements, le renouvellement de l'éclairage public, la plantation d'arbres et de jardinières, ainsi que la création d'une ombrière sur le môle des pêcheurs et d'une rampe d'accès PMR à la jetée de la Madonetta. Les étapes des travaux comprennent la pose de réseaux et de dallage, le désamiantage et le coulage du béton. La pose des pavés sera réalisée sur une période de 3 mois, une fois les travaux dans les 4 zones terminés, entre janvier et avril 2024. "Une partie des travaux (environ 15% de la surface du projet) se situe dans une zone nécessitant un désamiantage rigoureux conforme aux normes de sécurité les plus strictes. indique la mairie. Pour minimiser les désagréments pour les riverains et les commerces, "le chantier a été divisé en 4 zones, chacune étant fermée pendant 2 à 3 semaines pour le désamiantage," détaille la municipalité en précisant que "Les opérations de désamiantage suivent des consignes de sécurité strictes et respectent des réglementations spécifiques." détaille la municipalité en précisant que "des contrôles de la qualité de l'air sont effectués tout au long du chantier, avec des prélèvements et des analyses régulières. Les mesures de prévention sont mises en œuvre pour garantir la santé publique, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement."

Un quartier pietonnisé

Pendant la période de travaux, du 23 octobre 2023 à mai 2024, les zones en chantier seront clairement délimitées, la circulation automobile étant interdite sur l'ensemble du Quai Nord. Seules la rue du Colle et la montée Stagnara seront accessibles aux automobilistes. L'accès piéton sera maintenu en fonction de l'avancement des travaux, et la plupart des restaurants pourront continuer à fonctionner, bien que leurs terrasses devront être fermées en fonction du déroulement du chantier.



Toutefois, rappelle la municipalité, "l'avancement des travaux dépendra des conditions météorologiques, et toute modification du planning sera communiquée aux commerçants et aux résidents. La Ville de Bastia maintiendra les citoyens informés des opérations via son site internet officiel."