Bastia : La CAB fait don d'ordinateurs pour combler la fracture numérique

La Communauté d'Agglomération de Bastia a pris une mesure significative pour promouvoir l'inclusion numérique et améliorer les conditions de vie des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville. Dans le cadre de ses actions en faveur de la redynamisation des quartiers de veille de Saint Antoine et San Gaetanu, ainsi que du Contrat de Ville, la vice-présidente en charge de la révention, de l'Inclusion et de la citoyenneté, Emmanuelle De Gentili, et la Vice-Présidente déléguée à la transformation numérique et aux systèmes d'information, Marie-Hélène Padovani, ont officiellement remis six ordinateurs, à trois associations implantées dans les quartiers prioritaires de Bastia.



Les bénéficiaires de ce don sont U Marinu, OPRA LECCIA et l'ALPHA, trois associations qui jouent un rôle crucial dans la promotion de l'inclusion sociale et professionnelle au sein des quartiers défavorisés. "L'objectif principal de cette initiative est de lutter contre la fracture numérique qui persiste dans les quartiers prioritaires, en offrant un accès aux technologies de l'information et de la communication. En dotant ces associations d'outils numériques performants, la CAB contribue à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des habitants des quartiers défavorisés." détaille un communiqué.



Ce matériel informatique, d'une grande utilité pour ces associations, provient du récent renouvellement du parc informatique de la CAB.