Bastia : L'hommage de la Société des sciences à Victor et Janine Serafini

Victor et Janine Serafini étaient unis par une passion commune pour la culture et les sciences historiques. Tous deux ont profondément marqué la vie intellectuelle et associative de la Corse grâce à un engagement indéfectible qui a laissé, à jamais, une empreinte dans la préservation et la promotion du patrimoine insulaire.



Janine Serafini, figure incontournable du paysage culturel bastiais, ancienne conservatrice du musée de Bastia, est reconnue pour sa rigueur scientifique et son érudition. Elle a contribué à enrichir la recherche historique locale tout en veillant à son accessibilité.

Janine Serafini a consacré sa carrière à la mise en valeur des trésors historiques de la Corse. Elle s’est engagée avec passion dans une étude historique pour préserver la mémoire du passé dans tous les domaines, de l’archéologie à la botanique en passant par la sociologie. Elle trouvait son bonheur dans l'histoire de Bastia, et dans la recherche au service de la Corse depuis 1964. En 1961 elle avait participé brillamment à la célèbre émission de Guy Lux intitulée La Roue Tourne pour faire découvrir l'île de beauté » rappelle Francis Beretti, président de la Société des sciences naturelles et historiques de la Corse en évoquant le brillant parcours de jeune bonifacienne à ce jeu télévisé, l'un des plus prisés à l'époque par le public.



Quant à Victor Serafini, décédé le 27 décembre 2022, médecin de profession et ancien président de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, il était « bien plus qu’un praticien » selon Francis Beretti. En effet, « s’il considérait la médecine comme un sacerdoce, Il ne ménageait ni son temps ni sa peine dans les domaines qu'il avait choisis :bel canto, rugby, archéologie sous-marine, confrérie de Santa Croce… Il fut un président hyperactif de notre société, toujours soucieux d'en ménager l'avenir. Homme de devoir attentif aux autres, il inspirait estime et respect. »



Visionnaire et pionnier, Victor Serafini a également participé à de nombreuses initiatives culturelles et associatives en Corse, œuvrant pour préserver la mémoire collective et renforcer les liens entre les générations. Il a su conjuguer sa carrière médicale avec une véritable vocation pour la transmission du savoir et la promotion de la culture corse, incarnant une figure de référence pour tous ceux qui l’ont côtoyé.