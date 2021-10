Bastia : Julian Alaphilippe remporte la 1ère édition de l'Isula Race

Inauguré sous le coup des 10 heures , le village Isula Race s’est vite rempli d’amateurs de la Petite Reine ou de curieux. Les nombreux stands ont connu une belle affluence et les enfants ont pu s’en donner à cœur joie grâce à l’Eductour de l’Association Adrien Lippini.En soirée, on attendait avec impatience la prestation de Julian Alaphilippe. Et le moins qu’on puisse dire est que le double champion du monde de cyclisme n’était pas venu en touriste en Corse.Après avoir remporté les séries, le titulaire du maillot Arc en ciel s’adjugeait la 1édition de cette Isula Race* organisée par Corsicom (filiale du SCB) et Live For Event. Le Français écrasait la 2manche de 1km 400 en 1’46"5 devant le traileur local Guillaume Peretti 1’49"8, et Michel Simon et Stéphane Rossetto crédités du même temps, 1’51".Suite de cette belle fête du vélo, ce dimanche avec une cyclo dans le Cap Corse et bien sûr encore beaucoup d’animations sur la place Saint Nicolas.