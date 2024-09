Bastia. Journée portes ouvertes au centre social François Marchetti : un rendez-vous pour renforcer les liens

Comme chaque année en septembre, le Centre Social François Marchetti, implanté à Paese Novu, a ouvert ses portes ce mercredi pour une journée de découverte. Cet établissement, géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bastia, offre aux habitants l’opportunité de se familiariser avec les nombreuses activités et services disponibles. «Cette journée est l’occasion de découvrir toutes les associations impliquées dans la vie du centre social», explique Céline Dolesi, la directrice. Le Centre Social, en place depuis 41 ans, est désormais sous la gestion de la municipalité bastiaise depuis 2021, après avoir été administré par la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Corse. Cet établissement joue un rôle clé dans la politique sociale de la ville, en particulier dans les quartiers sud. Il agit en tant qu’outil essentiel dans la lutte contre la précarité et les inégalités sociales, facilitant l’accès aux services sociaux, à la culture et aux activités sportives, tout en créant du lien entre les habitants grâce aux diverses associations qu’il héberge. «Le centre est un lieu de rencontre et de pédagogie, où l’on apprend les uns des autres. Nous comptons une trentaine d’associations partenaires», précise Céline Dolesi.



Ces associations œuvrent dans divers domaines, allant du social au logement, en passant par le bien-être, le sport, la danse, et même la cuisine. «Cette journée est une belle opportunité pour ces associations de se faire connaître, car certains n’osent pas toujours franchir leurs portes. Cela permet aussi aux associations de mieux se connaître entre elles, et ainsi, des liens se tissent entre les usagers. Nous souhaitons avant tout être créateurs de lien social et offrir un large éventail de possibilités aux habitants du quartier», ajoute-t-elle.



Le Centre Social François Marchetti ne se contente pas d'animer la vie du quartier. Il joue également un rôle d’accompagnement auprès de tous les publics, jeunes et moins jeunes. Chaque année, environ 500 personnes participent aux activités du centre. Si la plupart viennent du quartier, certains, même après avoir déménagé, continuent de fréquenter cet espace où ils ont tissé des liens. Lors de cette Journée Portes Ouvertes, une vingtaine d’associations étaient présentes. Les animateurs du centre, accompagnés d’un éducateur sportif, d’une animatrice socio-éducative et de deux jeunes stagiaires BPEJPS, ont proposé des initiations à deux disciplines originales : le Tchoukball, un savant mélange de handball et de volley-ball, et l’Indiaca, qui combine volley-ball et badminton. «Ce sont deux activités très ludiques et conviviales, qui se pratiquent en équipe», souligne Céline Dolesi. Ces deux nouvelles disciplines viennent enrichir la gamme d’activités du centre, qui propose déjà des séjours, des sorties, des randonnées, ainsi que des cours de tennis et d’aïkido. Le centre développe aussi des projets thématiques animés par une anthropologue. Les mois à venir seront consacrés à des thèmes variés tels que les réseaux sociaux, le sport ou encore l'avenir de notre planète. En visitant le jardin partagé, Céline Dolesi nous confie avec fierté : «Une partie du jardin est réservée aux élèves de maternelle dans le cadre du contrat de ville. Cela permet de sensibiliser les enfants au jardinage et à la nature».



Après le succès de cette journée, un autre rendez-vous est déjà fixé pour le 26 octobre : la journée «vinted», qui se tiendra au centre culturel l’Alb’Oru. Destinée aux jeunes bastiais de 10 à 18 ans, cette brocante leur permettra de vendre et acheter vêtements et objets divers, tout en se faisant un peu d’argent de poche.





Liste des associations participantes : Gym Volontaire Giambelli, ABC Dance, Tai chi, Dojo Cobra Kai, Sherazade, association Phyros, Ligue Corse des échecs, vannerie, A Cantina, association des femmes méditerranéennes unies et les partenaires OPRA, LEIA, UDAF 2B, ALB’ORU, Casa di e scenze