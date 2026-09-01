Bastia : Journée Portes Ouvertes au centre social communal François Marchetti

« Notre centre social communal*, en partenariat avec la CAF, traduit notre volonté de proposer un service public de proximité, accessible à tous et pleinement ancré dans les quartiers sud de Bastia » indique Françoise Filippi, adjointe au maire, déléguée à l’action sociale vice-présidente du CCAS. « Ce centre se veut un véritable lieu de vie, d’écoute, de rencontre et de solidarité, il accompagne au quotidien les familles, les jeunes et les seniors, tout en favorisant l’accès aux droits, notamment grâce à la présence de nos assistantes sociales. »





Cette journée Portes Ouvertes regroupait 16 structures et services, dont 12 associations ou structures associatives. Dans les locaux de Paese Novu, stands d’associations et d’institutionnels, présentation du nouveau ACM adolescents (Accueil Collectif des Mineurs), initiations au rugby, à la musique, à la robotique, présence des services de la ville … ont donné un aperçu de la richesse du réseau qui constitue et entoure le centre social. « Ce temps fort a permis à chacun de redécouvrir la richesse et la diversité des activités proposées**, mais aussi de rencontrer les nombreux partenaires qui, à nos côtés, font vivre cet équipement municipal tout au long de l’année » souligne Céline Dolesi, directrice du centre. « Nous avons souhaité faire de cette journée un véritable temps de rencontre avec les habitants. L’objectif était aussi de montrer concrètement ce qu’est un centre social, autrement dit un lieu où l’on peut pousser la porte, venir chercher une information, proposer une idée, participer à une activité ou simplement créer du lien. » Cette journée a également permis de favoriser les échanges entre les acteurs présents et de faire émerger de nouvelles passerelles. « C’est cette dynamique collective, construite avec les habitants et les partenaires du territoire, que nous souhaitons continuer à développer tout au long de l’année. » ajoute Céline Dolesi.