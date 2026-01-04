Bastia - France Travail et les Restos du Cœur s’allient pour ramener vers l’emploi les plus fragiles

(Photos Gérard Baldocchi)



Vendredi 27 mars 2026 à 11h30, dans les locaux du centre de distribution de Montesoro, Dominique Gatti, directrice de France Travail Bastia, et Françoise Colombe Luciani, responsable départementale des Restos du Cœur, ont officialisé un partenariat inédit en Haute-Corse. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la politique du plein emploi et entend renforcer les passerelles entre aide alimentaire et accès au marché du travail.Sur le terrain, l’enjeu est de "toucher un public qui, bien souvent, reste en marge des dispositifs classiques. En intervenant directement au sein du centre des Restos du Cœur, France Travail entend lever certains freins, qu’ils soient administratifs, sociaux ou liés à l’isolement. Des permanences régulières seront mises en place afin de proposer un accompagnement concret, allant de la recherche d’emploi à l’orientation vers des formations adaptées" précisent France Travail et les Restos du Cœur.Ce rapprochement repose sur une logique de complémentarité. Les Restos du Cœur, en première ligne auprès des personnes en difficulté, pourront orienter plus facilement leurs bénéficiaires vers les conseillers de France Travail. De son côté, l’opérateur public adapte son intervention à un public souvent éloigné des structures traditionnelles.Conclue pour une durée d’un an, cette convention se veut pragmatique. "Elle vise à recréer un lien de confiance avec des personnes fragilisées et à leur offrir des perspectives concrètes d’insertion, en s’appuyant sur une présence directe et des actions ciblées au plus près des besoins" ainsi que n"ont pas manqué de le souligner Dominique Gatti, directrice de France Travail Bastia, et Françoise Colombe Luciani, responsable départementale des Restos du Cœur.



