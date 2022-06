Bastia : Elise Pinelli, "the Magic" photographer, expose à Una Volta

Elise Pinelli est originaire de Casinca et a longtemps vécu à Soveria. « J’ai beaucoup vadrouillé ensuite, mais la Corse reste ma base, c’est important » explique-t-elle. C’est à l’adolescence qu’elle découvre la photographie avec la pellicule en noir et blanc. Elle apprend à développer ses clichés et s’intéresse aux choses qui ne figurent que sur la chimie du papier RC : l’invisible à l’œil nu. Elle photographie la nuit, toujours. Aux balbutiements de l’âge adulte, elle perd la capacité de continuer. Il lui faut autre chose, dépasser la simple pratique, rencontrer l’autre, s’engager réellement.

« En fait j’ai assumé la photo comme un métier, une raison forte, assez tardivement. À la fin de mes études, à 26 ans j’ai effectué un stage de journaliste aux Caraïbes. Et là je me suis rendue compte que mon bonheur n’était pas dans l’écriture, mais dans le visuel, de photographier. J’ai alors essayé de créer une méthodologie pour travailler »





Le Désir

Cette exposition est le fruit d’un travail de presque deux ans, entre 2014 et 2016. « C’était alors pour moi comme une sorte d’exercice. Être quotidiennement en contact avec une certaine forme de photographie instinctive et non après réflexion. Un travail qui se situait dans l’énergie. Se mettre en contact avec la partie la plus instinctive que chacun a en soi. Ces photos, je les ai postées sur le Net entre 2014 et 2016, comme une contrainte. Je voulais lâcher prise, que cela ne soit pas contrôlé. Dans un 2e temps, quand j’ai pu voir ce que je produisais, j’ai pris l’ensemble du corpus d’images. Y a des choses qui sont parties et d’autres que j’ai gardées comme un socle ».

Et dans cette exposition*, Elise Pinelli évoque le désir. « Le titre de cette exposition, The Magic, est en référence à ce que les images sortent d’un contexte d’une forte banalité. Pour moi, le banal, du moins à ce moment de ma vie, devenait extraordinaire. Et puis surtout, l’énergie que je déployais ne faisait pas de hiérarchie entre ce que je photographiais. Je travaillais sur l’homme, la femme, l’animal, une affiche, un objet animé ou inanimé, de la même manière. Il y avait quelque chose de magique à regarder les connexions que l’on peut avoir avec tout ce qui est vivant ou pas, mais face à soi. The Magic est un projet photographique performatif, un réapprentissage de sa propre lucidité ».

Si Elise vit de la photographie, elle est aussi technicienne de cinéma, photographe sur les plateaux de cinéma, sur des films. « C’est un bon compromis pour moi, entre mes projets personnels. Il faut trouver un équilibre entre la commande et sa propre nécessité en termes de création ».

Ses projets passent par une 2e exposition, en décembre, sur des photographies prises lors du tournage du film « Une vie violente » de Thierry de Peretti en 2017. « Je travaille aussi sur une série sur le désir à l’adolescence »

----

*A voir jusqu’au13 juillet.