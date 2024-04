Bastia : Des ateliers intergénérationnels à l’EHPAD Notre Dame

Ils sont jeunes, dynamiques, fiers de leurs racines et entendent renforcer et même parfois renouer les liens avec les anciennes générations. Ileana Guaitella, Maria-Saveria Dellapina, Carla Barbaggio et Nicolas Pietri sont étudiants en deuxième année de gestion des entreprises et des administrations à l’université de Corte. « Dans le cadre de nos études nous avons lancé le projet de créer un jardin communautaire à l’EHPAD Notre Dame à Bastia » explique Ileana Guaitella. « Notre objectif est de favoriser les liens intergénérationnels, un pilier de la culture Corse. Nous avons en effet remarqué un manque d’activités intergénérationnelles sur notre île ».



Bien en amont de cette journée nos étudiants avaient pris contact avec différents EHPAD de la région. « Celui de Notre Dame nous a répondu tout de suite et sa directrice Marie-Pierre Ciattoni a tout de suite adhéré à notre projet » souligne Maria-Saveria. « La directrice a ainsi sélectionné 15 résidents que nous avons rencontrés pour leur expliquer notre démarche. On a aussi réuni 15 jeunes, étudiants ou non, pour participer à cette journée. Nous avons financé notre projet dans son intégralité avec notamment une vente de gâteaux au Leclerc du Fango à Bastia et une tombola ».



Cette journée a débuté à 10h avec une activité jardinage encadrée par Mario Carlet, un jardinier paysagiste, de l’association L'Ortu Di U Santoriu. « Notre Dame a l’avantage d’avoir un espace extérieur qui jusque-là n’était pas exploité » souligne Ileana. « Avec les résidents on a donc planté des tomates, des herbes aromatiques, des fraisiers et les récoltes seront utilisées par la cuisine de l’EHPAD ».

L’après-midi était réservée à l’atelier aquarelle. « Nous avons fait venir une artiste-peintre, Monique Yenco Fusella qui a encadré les résidents » indique Carla Barbaggio. Une belle journée qui doit en appeler d’autres pour Marie-Pierre Ciattoni, directrice de l’EHPAD Notre Dame qui accueille 83 résidents. «On aimerait que ça ne soit pas juste une opération ponctuelle, que les choses se poursuivent avec ce groupe d’étudiants ou avec d’autres et pourquoi pas créer un partenariat sur le long terme. J’ai vraiment été séduite par l’engouement de ces jeunes rétablir de vouloir nouer ces liens intergénérationnels. On s’est rencontrés bien en amont de cette journée et je leur ai fait découvrir notre établissement. Après tout est allé très vite ils ont tout géré de A à Z. L’idée c’était vraiment pour nous et pour ces étudiants de créer une rencontre, des échanges, pas simplement se limiter à des activités de jardinage ou de peinture. Nos anciens restent notre mémoire, ils ont plein de choses à nous apprendre et ils sont aussi très en demande de visites et de rencontres notamment avec la jeunesse. Aujourd’hui on avait vraiment un petit groupe de jeunes très motivés pour aller vers eux et on n’a pas souvent ce type de demande »

Si la journée s’est terminée par un bon goûter, nos étudiants aux grands cœurs entendent bien poursuivre d’autres actions de ce type. « Pourquoi pas dans d’autres EHPAD ou dans des écoles avec des mamies conteuses pour raconter aux enfants des histoires en corse » conclue Ileana.