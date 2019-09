Bastia : Création d’une section corse de « Alliance Vita »

Alliance Vita a été créée en 1993, à l’heure des premières lois de bioéthique. Elle vient en aide aux personnes confrontées et fragilisées par les épreuves de la vie et mène des actions pour sensibiliser d’une part le public et d’autre part les décideurs à la protection de la vie humaine. Elle a ainsi mis en place les services d’aide « SOS Bébé » et « SOS Fin de vie ». Elle a à ce jour soutenu plus de 30 000 personnes.Depuis 2004, elle a lancé une formation intitulée « Université de la vie », un cycle de formation (à toute la France via un système de visioconférence et une animation nationale et locale) en bioéthique organisé chaque année en janvier grâce à son réseau de volontaires déployé sur tout le territoire national. Cette Université de la vie propose de présenter et de décrypter en plusieurs soirées les enjeux actuels de la bioéthique pour agir en faveur de la protection et la défense de la dignité humaine.Depuis quelques mois Alliance Vita s’est focalisée sur la nouvelle loi prévue par le gouvernement et concernant la PMA, Procréation Médicalement Assistée. Un projet si critiqué que son examen prévu en mai dernier a été repoussé à ce mois de septembre. «Cette réforme piétine les droits de l’enfant » clame Marie-Jeanne Villa, déléguée Alliance Vita à Bastia. « La PMA escamote le père, alors que 91 % des Français estiment que le père a un rôle essentiel à jouer, selon un sondage IFOP. Elle consacre un droit à l’enfant, brouille la filiation et crée des actes de naissance mensongers mentionnant deux mères. Cette loi instrumentalise encore plus l’embryon humain, soumet la loi bioéthique aux forces du marché et d’une technique sans limite. Enfin elle met en péril le respect de l’intégrité de l’espèce humaine, avec la levée des interdictions fondamentales de créer des embryons transgéniques et des embryons chimères humain – animal. Ces dispositions sont pour la plupart ignorées des Français auxquels on fait croire que cette loi peut se résumer en la reconnaissance d’un nouveau droit pour quelques femmes.«Si la PMA sans père est autorisée, il y aura certainement des incidences sur les enfants conçus avec un don de sperme anonyme » explique encore Marie-Jeanne Villa. « Etendre la PMA à toutes les femmes sans partenaire masculin, conduira à la revendication d’hommes, sans partenaire féminin, à demander l’accès la GPA (ndlr : Gestation Pour Autrui) et le recours à des mères porteuses, au nom de la non-discrimination » ajoute Judy Lequeux, responsable d’équipe à Bastia.«Nous avons créé cette section en Corse pour porter la parole d’Alliance Vita sur le terrain de notre île car aucune section n’y existait. Nous avons déjà fait quelques actions pour sensibiliser le public notamment lors des élections européennes en distribuant des prospectus. Nous avons aussi rencontré le député Michel Castellani et le maire de Bastia pour les sensibiliser à notre démarche».La section corse annonce aussi sa prochaine participation en janvier à la fameuse Université de la vie. «Elle aura lieu le 13 janvier 2020, de 20 à 22 heures. «Nous n’avons pas encore de lieu mais cela ne saurait tarder » précise J.Lequeux.La section corse* se montre particulièrement dynamique et distribue des « cartes » (voir ci-joint) que les gens doivent adresser à leur député pour les alerter sur les grands enjeux de la loi bioéthique. Un site FB a aussi été créé* afin de toucher un large public. « Aujourd’hui nous sommes environ 70 personnes à militer à Alliance Vita Bastia, des personnes de tous âges et tous horizons. Petit à petit on se fait connaitre et nous serons de plus en plus nombreux» souligne Marie-Jeanne Villa.*https://www.facebook.com/AllianceVitaBastia/Courriel : udv.bastia@gmail.com