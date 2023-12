Bastia : Cinq ans après sa disparition, l'hommage de Femu à Edmond Simeoni

C'est le Maire de Bastia, Pierre Savelli qui prend, la parole en premier, visiblement ému, pour rappeler combien Edmond, mais aussi son frère Max, disparu le 9 septembre dernier, l'ont inspiré : « A 13 ans, j'ai participé à la manifestation contre les boues rouges. Ensuite, tout au long de ma vie d'homme et de militant, Edmond a toujours été présent. Avec son frère, je leur dois mon engagement politique. » Alors qu'il a inauguré le parc urbain du fort Lacroix, le matin même, Pierre Savelli y voit un symbole : « Un lieu que nous avons souhaité pour le public, que nous n'avons pas laissé aux spéculateurs. » Il rappelle enfin combien « cet héritage nous honore et nous oblige. Alors même que la Corse est à un tournant de son histoire, nous devons défendre, plus que jamais, nos valeurs par la voie diplomatique ! » À la fois heureux et fier d'être présent, il conclut : « Edmond et Max nous ont enseigné des valeurs. Nous devons continuer à mener ce combat qui était le leur, qui est le nôtre aujourd'hui. »



Avant que le journaliste Marc'Andria Castellani ne prenne la parole pour une conférence sur l'épisode fondateur de la cave d'Aleria, un clip vidéo réalisé par de jeunes militants est projeté sur l'écran de l'auditorium. Ce moment d'émotion qui compile des extraits de la vie d'Edmond Simeoni est salué par des applaudissements fournis et chaleureux. Aucun doute, cinq ans après sa disparition, Edmond Simeoni est bien présent dans le cœur de tous ceux qui sont venus lui rendre hommage ce samedi soir.