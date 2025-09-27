Bastia - « Artistica », l'expo à voir ce week-end

Cette exposition* très hétéroclite mêle artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, verriers, arts numériques… Elle est l’œuvre de Stéphanie Girard de Corsica Art Fair. « Ce sont 9 artistes que nous avons sélectionnés et l’un d’eux se verra remettre par un jury le prix Corsica Art Fair. Le lauréat pourra exposer deux œuvres à Rome. La durée de l’expo est courte, 4 jours, sur le principe des petits salons. Nous organisons un évènement par an et pour la 1ère fois à l’Arsenale de la Citadelle de Bastia».

A découvrir

Nita Bertaudiere : « Nita est uruguayenne et vit à Ajaccio. Joie de peindre, joie de vivre plus simplement une passion qui commence comme des notes de musique pour aboutir à une symphonie de couleur. Elle présente des huiles sur toiles » indique Stéphanie Girard.

Laurence Ballanger-Lenoir : «Positivité, émotion et attentif à l’Art, Laurence explore différents univers tels que la photo, la peinture et la sculpture . Ici à Bastia, elle rend un hommage à l’Enfer de Dante».

Paule Dumon : « Autodidacte, Paule a découvert tardivement la sculpture sur pierre en taille directe. Il devient son matériau de prédilection . Elle aime son toucher, rugueux ou très doux, ses couleurs, ses différentes textures, pierres tendres ou plus dures ».

Ludovic Eche : « Ancien tatoueur, Ludovic est devenu un artiste plasticien maîtrisant l’art abstrait sur toile. Il rayonne tant sur le plan artistique que personnel dans de nombreux pays, et présente deux nouvelles créations sur le thème de l’abysse et de l’espace».

Ana Esteves : «Dotée d’une passion dévorante pour l’art, Ana recherche à peindre avec les teintes de l’âme pour exprimer sa créativité. »

Solange Galazzo : «Pour Solange, la peinture est un véritable art de vivre. Son langage pictural, nourri par de nombreux voyages, évoque une aventure sensuelle et directe, célébrant la vitalité et l’exubérance d’une nature éclatante de lumière. Elle expose des toiles sur l’architecture futuriste ».

Rose Passalboni – Giudicelli : « Rose exprime sa créativité de multiples façons ; ses œuvres figuratives dégagent douceur, romantisme et sincérité. Elle s’épanouit également dans l’art abstrait contemporain, représentant des bâtiments et des paysages urbains, captivant ainsi le regard et éveillant les esprits ».

Pat O’Bine : « Elle est chorégraphe de formation. A la croisée de la chorégraphie et de la peinture, Pat crée ainsi des tableaux numériques en mouvement, une ode à la couleur qui façonne divers domaines au fil du temps, un hommage aux compagnies de danse. On découvre ici à l’Arsenale des représentations de Dissidanse».

Elisabeth Rossi : «Maître verrier, Elisabeth s’est récemment tournée vers le monde de l’art. Fascinée par le verre, elle réalise des tableaux abstraits et figuratifs entièrement en verre ».



* Du vendredi 26 au dimanche 28 Septembre - De 10h à 17h

