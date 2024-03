Bastia : Anghjula Potentini fête ses 20 ans de concerts au centre culturel l’Alboru

« Passu à Passu » est le titre de ce concert dont le répertoire sera composé de créations originales et de reprises en langues corse, italienne et catalane. Un clin d’œil à ses 3 albums : Lettera d’amore (2006), Fiara (2009) et Ora Serena (2012). Un concert qui sera aussi une sorte de hors d’œuvre de son nouveau CD qui devrait sortir en 2025. Pour ce spectacle la chanteuse a tenu à s’entourer de la nouvelle génération de chanteuses et chanteurs. Sur scène donc ce vendredi soir (20h30) Delphine Girolami, Carlotta Rini, Petru Bracci et Francescu Emmanuelli. « C’était important pour moi de les inviter, de leur tendre la main comme on me la tendue à mes débuts. C’est un juste retour des choses, un trait d’union avec notre génération »



Pour accompagner Anghjula Potentini, un trio de très bons musiciens : Christophe Mac-Daniel au piano et à l'accordéon, Marc'Andria Castellani à la guitare et Raphaël Pierre au violon. Au cours du spectacle un film composé d'archives (sous l'égide de la compagnie Théâtre Alibi) sera projeté. Toute cette semaine, les artistes ont été en résidence à l’Alb’Oru pour peaufiner ce spectacle. Bref un beau moment à passer ce vendredi soir.