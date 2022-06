Bastia : A la découverte des cérémonies du thé dans le monde avec Lorenza De Angelis

- Qui est Lorenza de Angelis ?

- Je suis née en Corse du sud, du côté d’Ajaccio, dans le Taravo plus exactement. Après des études à Ajaccio, je suis partie quelques années en Italie puis à Paris. Je me suis installée à Bastia voilà 8 ans et j’y pratique la médecine chinoise.



- Avant de découvrir celle-ci, une passion, la danse ?

- Effectivement, j’ai débuté par la danse classique. Danseuse d’opéra je me suis ensuite tournée vers la danse sportive et pratiqué au haut-niveau. Bénéficiant de la double nationalité française, et italienne par mon père, j’ai même failli participer au championnat du monde pour l’Italie mais, enceinte, j’ai dû y renoncer. J’ai par la suite passé mes diplômes de Maître et juge de cette discipline. Aujourd’hui je me suis plutôt tournée vers la danse classique orientale.



- La découverte de la médecine chinoise ?

- Pratiquant le sport, j’ai souvent consulté de nombreux médecins. Un jour, après avoir lu un livre sur la médecine chinoise, j’ai voulu la découvrir et j’ai consulté un praticien. Celui-ci m’a alors encouragée à entreprendre des études la concernant. J’ai donc mis entre parenthèses l’enseignement de la danse et engagé l’étude de la médecine traditionnelle chinoise. J’ai reçu l’enseignement d’un des plus grands médecins chinois du 20ème siècle qui, traqué dans son pays, avait trouvé exil au Canada où il avait ouvert une université. La 1ère génération de ses disciples a parcouru le monde dont Strasbourg. C’est via cette université, en ligne, que j’ai obtenu mes diplômes. Je l’exerce depuis 8 ans à Bastia avec une semaine par mois aussi à Paris.



- La médecine chinoise en quelques mots ...

- La médecine traditionnelle est scindée en 3 :la médecine indienne, la médecine chinoise et la plus récente, la médecine arabe. Elles ont une double caractéristique : une médecine curative et préventive et une approche holistique du patient.



- Que traite-t ’elle ?

- Absolument tout. Elle consiste en acupuncture, pose de ventouses, acupression et les médicaments sont à base de plantes.



- Avez-vous de bons résultats ?

- J’ai beaucoup de patients et effectivement j’enregistre de très bons résultats que ce soit au niveau physique ou psychique. J’ai de nombreux cas de guérisons.



- Revenons-en à votre conférence sur le thé…

- Il s’agit plus en fait d'une rencontre, d’échanges autour du thé. En parallèle à ma formation de danse, j’ai poursuivi des études d'histoire médiévale et j’avais écrit un livre sur les parfums au Moyen-âge aux éditions Baudelaire. L’éditeur me sachant grande buveuse de thé m’avait alors proposé de faire un livre sur le thé. En 2013 est donc sorti « Le thé, un art de vivre »*. J’y explique que le thé est aujourd'hui la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Mais bien plus qu'une boisson, le thé est avant tout un art de vivre. J’y développe les modes de consommation et de culture, à travers les âges et les continents, les raffinements de l'art du thé, les cérémonies du thé, ses vertus, ses couleurs. Ce jeudi il sera question de tout cela et aussi d'apporter des réponses au public.



- Les vertus du thé ?

- En médecine chinoise on utilise beaucoup le thé. Le thé est la seule boisson qui ne se retourne jamais contre le corps humain. C’est une boisson qu’on peut boire au quotidien, y compris les enfants. Il renforce l’immunité, protège les cellules contre le vieillissement. D’ailleurs les chinois ajoute du thé dans le biberon de leurs enfants…



- Il jouit pourtant d’une réputation d’excitant ?

- Vous parlez de la théine, en parallèle avec la caféine ? La caféine, excitant, est chargée, concentrée au niveau du grain de café et elle passe dans le sang beaucoup plus vite, contrairement à la théine, contenu dans les feuilles, qui est transmis dans le sang très doucement. Le thé est un énergisant, pas un excitant. Les moines l’utilisent même dans leur méditation. Le thé favorise la digestion et hydrate plus que l’eau car on le boit chaud et que l’hydratation est meilleure à 37 degrés. Froid, il n’a pas les mêmes vertus. Il lutte aussi contre les migraines, c’est un diurétique et permet de mieux éliminer les toxines. C’est un anti oxydant qui renforce le système immunitaire et qui lutte contre le vieillissement. Si on parle de thé vert, de thé noir ou bleu, en fait cela provient de la façon dont il est manufacturé. Il y a deux variétés de thé : le camélia sinensis sinensis, variété chinoise et le camélia sinensis assamica, une variété indienne. On en fait différents thés ensuite, de toutes les couleurs.



- Des projets ?

- Je pense d’ici deux ans, retourner en Italie. D’ici là je suis en train de rédiger un livre sur les traditions de Noël dans le monde. Je viens de finir mes recherches en ce sens avec de nombreux témoignages et je suis en écriture.

*En rupture de stock, les Editions Baudelaire devraient le rééditer très prochainement.