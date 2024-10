Bastia : A Salvezza se mobilise pour la petite Emna

Ce samedi 5 octobre, la salle polyvalente de Lupinu à Bastia accueillera dès 19 heures une soirée de solidarité organisée par l'Associu A Salvezza. L’événement est dédié à Emna, une adolescente de 15 ans atteinte de malformations congénitales artério-veineuses complexes qui nécessitent des soins réguliers et coûteux dans des hôpitaux spécialisés, à Amiens et à Clairval. Les dons collectés lors de cette soirée seront destinés à soutenir la famille dans ses déplacements et traitements médicaux.



A Salvezza, créée en 2018 par Michel Baltolu, est une association ancrée dans la solidarité, ayant pour mission d’aider les personnes en difficulté sur toute l’île. « L’associu a été créé sur un constat simple : autour de nous, il y a des gens dans le besoin, et je ne pouvais plus rester sans agir », explique Michel Baltolu. Aujourd’hui, une vingtaine de bénévoles œuvrent régulièrement pour apporter une aide concrète aux familles défavorisées, aux sinistrés ou aux enfants malades.



Pour soutenir Emna, la soirée se veut festive. Plusieurs artistes bénévoles se succéderont sur scène, avec notamment Tony Sampieri, suivi des groupes Eppò, I Messageri et Soul Revenge. La mairie de Bastia a gracieusement mis à disposition la salle polyvalente de Lupinu, et un espace de petite restauration sera proposé tout au long de l’événement. L’intégralité des dons sera reversée à la famille d’Emna.



En parallèle de cet événement, A Salvezza poursuit ses actions en faveur des plus vulnérables. « Nous remettrons bientôt des produits de première nécessité et des appareils ménagers aux étudiants modestes, en partenariat avec l’Aiutu Studientinu », ajoute Michel Baltolu. L’association, dont la vocation est de répondre aux situations d’urgence, s’implique sur tous les fronts, en multipliant les actions solidaires.



« U populu risponde sempre à u bisognu », conclut Michel Baltolu, rappelant ainsi l’importance de la solidarité au cœur de l’identité corse, et l’engagement constant de l’association pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.