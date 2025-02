Bastia : 3,2 kilos de cocaïne saisis, deux hommes interpellés

Le 5 février, un contrôle de routine mené par la Police Nationale de Bastia a conduit à l'interpellation de deux hommes après un contrôle de leur véhicule circulant à vive allure. À bord du véhicule, les policiers ont découvert une importante quantité de stupéfiants et de munitions.



Les forces de l’ordre ont saisi plus de 3,2 kg de cocaïne, ainsi que 50 munitions de calibre 38. En complément, un montant de 6 000 € en espèces a été retrouvé lors de l’opération.



Contacté, le procureur de la République, Jean-Philippe Navarre, a confirmé qu'une "enquête pour trafic de stupéfiants" a été ouverte et confiée à la Direction Interrégionale de la Police Nationale (DIPN) de Haute-Corse.