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Bastia : 19 adolescents pris en charge après le chavirement de plusieurs bateaux


Léana Serve le Lundi 5 Octobre 2026 à 15:01

Plusieurs embarcations transportant 19 élèves du lycée Fred-Scamaroni se sont retournées ce lundi au large de la caserne des sapeurs-pompiers, à une centaine de mètres du rivage. Quatre élèves ont été évacués vers l’hôpital de Bastia en urgence relative.



Bastia : 19 adolescents pris en charge après le chavirement de plusieurs bateaux
Plusieurs bateaux à voile se sont retournés ce lundi au large de la caserne des sapeurs-pompiers, à une centaine de mètres du rivage, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse. Ils transportaient 19 élèves de seconde du lycée Fred-Scamaroni, ainsi que leur encadrement. L’ensemble des personnes impliquées a été récupéré par les sauveteurs aquatiques du SIS 2B, engagés à la nage sur le site et assistés par les zodiacs de l’encadrement du centre nautique. Les 19 adolescents ont été ramenés sains et saufs et regroupés au club nautique, où ils ont bénéficié d’une première prise en charge médicale.
 
Après le bilan réalisé par le médecin du SAMU 2B, quatre adolescents, trois filles et un garçon, ont été évacués en urgence relative vers le centre hospitalier de Bastia à bord des ambulances des sapeurs-pompiers. Au total, 24 sapeurs-pompiers, quatre ambulances, un véhicule infirmier et un médecin du SAMU 2B ont été mobilisés lors de l’intervention. Les forces de l’ordre sont également présentes afin de déterminer les circonstances dans lesquelles les bateaux se sont retournés.




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