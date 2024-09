Banquets corses et gaulois : Astérix s’engage pour les Restos du Cœur

Ce mercredi, Astérix revient sur le devant de la scène avec un projet inédit qui ravira les amateurs de bande dessinée, mais aussi les fins gourmets. Intitulé « Astérix, les 40 banquets : à table avec de grands chefs gaulois ! », cet album propose une rétrospective unique des dernières cases des albums d’Astérix, où les Gaulois festoient autour de banquets grandioses. Chaque banquet est revisité par un chef renommé, qui partage son menu et ses recettes pour l’occasion. Parmi les personnalités invitées à réinventer ces moments mythiques, on retrouve Mohamed Cheikh, Thierry Marx, Cyril Lignac ou encore Anne-Sophie Pic.

Vendu au prix de 15 euros, l’intégralité des bénéfices de cet album sera reversée aux Restos du Cœur, tout comme les droits d’auteur offerts par les ayants droit d’Albert Uderzo et René Goscinny. « On voulait apporter notre pierre aux Restos du Cœur », explique Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René. La rencontre avec Romain Colucci, fils du fondateur des Restos, a rendu ce projet évident. « Il fallait qu’Astérix et les Restos se retrouvent autour des banquets et des grands chefs », ajoute-t-il.



Une touche corse au banquet

L’île de beauté n’est pas en reste dans cette aventure gastronomique et solidaire. Jérémie et Sophie Verdeau Pollini, chefs du Potager du Nebbio à Oletta , participent à cet album en revisitant le banquet de « Astérix en Corse ». Ils proposent des recettes typiquement insulaires : des blinis de châtaigne accompagnés d’une crème de brocciu, ainsi qu’un velouté de potimarron, de saison. Pour Sophie Verdeau Pollini, cet album est empreint d’une nostalgie toute particulière : « L'album a fait rire toute ma génération en Corse. Même si c’est de la caricature, il y a beaucoup de vrai dans ces scènes, et c’est toujours très drôle. » En participant à cet ouvrage, elle souligne également l’importance du travail des Restos du Cœur : « Entre leur travail et le nôtre, il y a des ponts. On fait de plus en plus attention à ne pas jeter et à redistribuer. »