Bandes à Part : diversité et grand écart sont de mise

Sorceline(Ed. Vent d’Ouest, 2 tomes parus)

(Scénario de Sylvia Douyé, dessin de Paola Antista)

« Sorceline vient d’entrer à l’école de cryptozoologie pour développer sa passion : l’étude des animaux légendaires ! Analyses de comportements, soins magiques ou dressage sont au menu.

Mais les places sont chères et la compétition rude pour obtenir le précieux diplôme. En plus des gorgones, vampires et autres griffons, Sorceline va devoir apprendre à mieux connaître ses nouveaux camarades. Certains deviendront ses amis, d’autres, ses rivaux.»

La bande-dessinée jeunesse de Sylvia Douyé (Marie-Lune, Le Monde de L’épée de Cristal…) et Paola Antista (Alix et Arsénou, Chat !...) propose un monde merveilleux où se mêle aventure, magie et amitié.







Ghost Kid (Ed. Grand Angle, un seul tome)

(Scenario et Dessin de Tiburce Oger)

« «Old Spur» Ambrosius Morgan est un vieux cowboy du Montana. Malgré les rhumatismes, il persiste à rouler sa bosse et ses éperons de ranch en ranch et ne s’est jamais fixé. Un jour, une lettre de la femme qu’il aima des années auparavant lui apprend qu’il est le père d’une jeune femme, Liza Jane Curtis, et que celle-ci a disparu depuis son départ pour l’Arizona. Le vieux cowboy décide de partir à la recherche de cette fille inconnue, accompagné du fantôme d’un jeune Apache qu’il croit être le seul à voir. Ne sachant s’il reviendra de cette expédition, il règle ses affaires courantes et

quelques vieux comptes.»



L’histoire de Tiburce Oger (Les Chevaliers d’Emeraude, Buffalo Runner…) nous emmène du Dakota jusqu’au Mexique avec un duo improbable : un vieux vacher alcoolique et son compagnon de voyage, un jeune indien qu’il prend pour un fantôme. Indiens, cow-boys et gibiers de potence sont au rendez-vous dans ce western original.