Balbuzard pêcheur : consultation publique sur la protection des nids en Corse

Le Balbuzard pêcheur, rapace emblématique du littoral rocheux de la côte Ouest de la Corse, est une espèce protégée sur le plan national et européen. Il fait également l’objet d’un Plan National d’Actions en faveur des espèces menacées depuis 1999. En Corse, une chute drastique du succès reproducteur a été observé depuis 2010, menaçant ainsi la conservation de cette espèce protégée. Si la cause est vraisemblablement multifactorielle, les scientifiques établissent une corrélation entre ce phénomène et l'accroissement du dérangement nautique induit par les navires aux abords des nids. Ainsi, sur le secteur entre Calvi et Cargèse, le préfet maritime définit des zones d'interdiction à la navigation autour des nids utilisés par le Balbuzard pêcheur lors de sa reproduction.



La collecte des données scientifiques sur l’état de la reproduction et de l’élevage des jeunes est coordonnée par l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). Le dernier comptage transmis par l’OEC en date du 23 mars 2026 a recensé 27 nids de Balbuzard pêcheur susceptibles de donner lieu à une reproduction entre Calvi et Cargèse.

L'arrêté mis à la consultation du public vise donc à protéger 27 nids de Balbuzard pêcheur du 1er mai au le 31 juillet 2026 en définissant 24 zones d’interdiction à la navigation.



Comme en 2025, dans l’hypothèse où des nids seraient encore occupés après le 31 juillet, à l’appui des données transmises par l’Office de l’Environnement de la Corse, un arrêté complémentaire sera pris afin de prolonger la protection autour de ces nids en août.

A l’appui des suivis scientifiques, la liste des nids à protéger pour la saison 2026 sera définitivement consolidée fin avril juste avant la publication de l’arrêté du préfet Maritime. Le nombre de nids protégés par arrêté préfectoral est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’avancement de la reproduction. Cet ajustement garantit la meilleure adéquation entre la protection par arrêté du préfet maritime et l’occupation de l’espace par le Balbuzard pêcheur.