Balagne : la réserve communale de Corbara dans le feu de l’action

Que ce soit au couvent Saint-Dominique en opérant d’incessantes manœuvres de défense des biens menacés avec leur véhicule de première intervention ou en prenant en charge les personnes évacuées jusqu’à leur mise en sécurité dans l’école du village, les bénévoles de la réserve communale se sont multipliés sur le terrain.





Deux de leurs membres ont joué un rôle majeur dans la défense du hameau de Palmentu à Santa-Reparata-di-Balagna en évitant que le feu ravage des habitations. Pendant des heures et jusqu’au petit jour, ces hommes vêtus de rouge, encore méconnus des populations, ont été conformes à leur devise « Assister et Protéger ».

Cette nuit-là, parmi la multitude des sauveteurs engagés dans un combat héroïque contre la virulence des flammes, un petit groupe de réservistes, soudé par le même attachement à son patrimoine naturel, a largement mérité son appartenance à la grande famille de la sécurité civile.



Menés par Jourdan Martelli, dont chacun en Balagne connait le dévouement, les bénévoles de la RCSC Corbara ont prouvé qu’avec peu de moyens et beaucoup de volonté, on peut faire face à l’adversité. Même s’ils ont le triomphe modeste et agissent souvent dans l’ombre, ils méritent le respect d’une communauté dont ils assurent de manière totalement désintéressée, la protection.