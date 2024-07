Baignade interdite ce mardi à Belvédère-Campomoro suite à une pollution aux hydrocarbures

Une irisation légère sur l'eau, a été repérée ce mardi par un baigneur qui a alerté les autorités. Le Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) a été immédiatement sollicité. Selon la préfecture de Corse-du-Sud cette nappe, d'environ 30 mètres de large et 100 mètres de long, devrait se dissiper naturellement en quelques heures sous l'effet du soleil et de la mer, sans atteindre la côte.



Cependant, par mesure de précaution, la mairie de Belvédère-Campomoro a pris un arrêté interdisant la baignade sur la plage pour la journée de mardi. Suite aux prélèvements réalisés dans le cadre de ces recherches, la préfecture indique qu'il n'existe plus de risque pour la santé des personnes. L'interdiction de baignade sur la plage de Belvédère Campomoro a donc été levée.