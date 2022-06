Baccalauréat : en Corse, 1 999 candidats planchent sur l'épreuve de philosophie

Huit heures pile. C’est le moment de distribuer les sujets. Fin du suspense. Les candidats vont devoir choisir entre « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? », « Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ? » et une explication d’un texte d'Antoine-Augustin Cournot, extrait de l’ « Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique ». « Vous avez jusqu’à midi ! », annonce le recteur.



Comme ces candidats de la salle 203 du lycée Fesch, 1 999 élèves sont attendus dans toute l’académie de Corse pour cette épreuve de philosophie. Au total, ils sont 2 607 inscrits au baccalauréat général et technologique et au baccalauréat professionnel sur l’île ; 1 068 en Haute-Corse, 961 en Corse-du-Sud. Des chiffres « stables », selon le recteur. Si le stress est au rendez-vous, cette année est pourtant celle du retour à la normale. « On sort de deux années de crise, et enfin ces jeunes peuvent passer leurs épreuves normalement. J’ai été frappé de voir à quel point c’était une demande de leur part », indique Jean-Philippe Agresti.