Baccalauréat 2024 : découvrez tous les résultats dans l'académie de Corse

Sur les 2817 candidats qui tentent de décrocher le précieux diplôme cette année, (1653 élèves en classe de terminale générale et 568 élèves en classe de terminale technologique ainsi que 596 le professionnel.Les résultats des candidats de l’académie de Corse seront affichés ce lundi 8 juillet 2024 à l'extérieur des établissements dès 14 heures ou en cliquant ici pour le bac générale et technologique . L’an dernier, le contrôle continu avait encore représenté l’essentiel de la note finale de l’examen : la philosophie avait été la seule épreuve écrite, avec le français en Première.Les épreuves de rattrapage démarreront dès le lendemain des résultats, mardi, et se tiendront jusqu’à vendredi.