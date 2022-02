Bac 2022 : le recteur de l’Académie de Corse présente les aménagements des épreuves

Largement réclamé par les syndicats enseignants et lycéens, ce report a été actée le 28 janvier dernier par le ministre de l'Education nationale qui veut donc donner davantage de temps aux élèves pour se préparer "maintenir les épreuves inchangées au mois de mars aurait conduit à des ruptures d’égalité entre candidats selon les territoires ou les situations personnelles" indiquait Jean-Michel Blanquer dans un communiqué.

Pour la troisième année consécutive, le baccalauréat subit les conséquences de la crise sanitaire. En 2020, au coeur de la première vague, toutes les épreuves avaient dû être annulées et remplacées par les notes de contrôle continu.En 2021, première année de mise en place de la réforme de l'examen (qui accorde 40% au contrôle continu et 60% aux épreuves), les épreuves de spécialité qui devaient se tenir en mars avaient dû être annulées et remplacées par le contrôle continu. Seule l'épreuve de philosophie et le grand oral avaient pu se tenir en juin (avec quelques aménagements).Et en 2022, les épreuves de spécialité qui devaient se tenir du 14 au 16 mars se tiendront finalement du 11 au 13 mai, ceci afin de tenir compte du retard pris dans les programmes par les nombreuses absences d'élèves et d'enseignants à cause du Covid.Ce jeudi 4 levier le recteur de l’Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti, a convié la presse insulaire au rectorat pour détailler le nouveau calendrier et expliquer comment se dérouleraient les examens cette année. « Les décisions ont été prises en concertation avec les élus lycéens du Conseil national de la vie lycéenne, les organisations représentatives des personnels et les fédérations des parents d’élèves. Il ne s’agit pas de faire un baccalauréat « au rabais ». Les dispositions qui en découlent sont faites pour respecter l’égalité entre les candidats et satisfaire aux exigences des épreuves tout en tenant compte de la crise sanitaire ».Ainsi, concernant les épreuves de spécialité, les épreuves écrites du baccalauréat général et technologique qui devaient initialement se tenir les 14, 15 et 16 mars sont reportées aux 11, 12 et 13 mai.Les épreuves d’évaluation des capacités expérimentales se dérouleront dans les jours qui suivront. Le programme de révision demeure le même que prévu. En lieu et place des notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites de spécialité, seront remontées dans la procédure d’orientation dans l’enseignement supérieur les moyennes obtenues par les candidats dans ces enseignements sur les trois trimestres de la classe de première et les deux premiers trimestres de la classe de terminale.Chaque élèves pourra, selon sa spécialité, disposer d’un choix de questions ou d’exercices, les établissements prévoiront deux jours de révision avant les examens, les élèves de terminale n’ayant que leurs cours de spécialité. Les épreuves propres à l’attestation de niveau de langue sont annulées exceptionnellement cette année.Pour la voie professionnelle, les mesures de l’an dernier seront reprises à l’identique pour la réalisation des périodes de formation en milieu professionnel.S’agissant de l’éducation physique et sportive, les contrôles habituellement au nombre de trois pourront être ramenés à deux selon les cas particuliers.L’épreuve orale de français en première, sera quant à elle allégée puisque les textes passeront de 20 à 16 en général et de 12 à 9 en voie technologique.