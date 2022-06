Bac 2022 : dernière ligne droite pour 2607 lycéens corses

Le stress monte pour 2607 candidats corses au baccalauréat général (1420 élèves), technologique (579 élèves) et professionnel ( 608 élèves). Après les épreuves de spécialité passées mi-mai, place au reste de l’examen.



À partir du mardi 14 juin, les élèves en voie pro démarrent leurs trois semaines d’épreuves par celle de français, d’histoire-géo et d’enseignement moral et civique (EMC), suivis, le 15 juin, par les terminales en filière générale et technologique, qui plancheront sur l’épreuve reine, la philosophie. Le 16 juin, place aux écrits de français pour les premières en filière générale et technologique, avant le début du grand oral — l’autre grande nouveauté du bac version Blanquer, avec les épreuves de spécialité — prévu le 20 juin, et qui doit durer jusqu’au 1er juillet.



En Corse, les résultats définitifs seront publiés le vendredi 8 juillet 2022 (résultats du 1er groupe le 5 juillet 2022)