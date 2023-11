Avis de décès - Bastia-Ghisoni-Olmo

Hélène VINCIGUERRA née LEONELLI, son épouse ;

Dominique et Christine, Florence et Marie-Hélène, ses enfants ; Stella, Théo et Charlotte, ses petits-enfants;

Maitre Andrée HÉLÉWA née LEONELLI, sa belle-sœur, et ses enfants ;

Ambroise OTTAVIANI, Simone GIUDICELLI (feu), Rosette AGOSTINI,

Jacqueline LUCCIANI-GIAMARCHI, Lucette VINCIGUERRA, Michèle OTTAVIANI ;

Docteurs Jean-Gabriel (Feu) et Christine BRUN, ses cousins et leurs enfants ;

Tous ses amis qui lui ont apporté dans l'épreuve de la maladie le réconfort de leur amitié ;

Ont la douleur de vous faire part du décès de



M. Marie-Jean VIinciguerra

Inspecteur Général de l'Éducation Nationale (H) Ancien Conseiller culturel et Inspecteur d'Académie Ancien Conseiller Général de Bastia et Conseiller à l'Assemblée de Corse Chevalier de la légion d'honneur.





Le corps reposera à la maison funéraire de Montesoro à Bastia à partir de jeudi 16 novembre à 16 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint Jean Baptiste à Bastia le vendredi 17 novembre à 10 heures, la famille recevra les condoléances après la cérémonie suivie de la crémation au crématorium Ondina à 11h30. L'urne sera ensuite déposée dans le caveau familial à Ghisoni dans la plus stricte intimité.

Ni fleurs, ni couronnes.