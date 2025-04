Avis de décès Bastia - Aleria - San Martino di Lota-Grisgione

San Martino di Lota-Grisgione

M. SAVELLI Guillaume son époux,

Ses enfants : Mme LORENZI Jocelyne née SAVELLI et son époux Laurent

Mme BARTOLI Karine née SAVELLI et son époux Paul

Ses petits-enfants : Elodie CONNAN et son compagnon Jean-Dominique

Jean-Luc LORENZI et son épouse Mélody

Anne-Laure LORENZI et son compagnon Ange

Guillaume BARTOLI

Jean-Gaël BARTOLI

Ses arrières petits-enfants :

Léon

Léna

Anna Lia

Ses frères et sœurs :

Mr GRAZIANI Gérard et son épouse Hélène ses enfants et petits-enfants

Mme BONNIN Xavière née GRAZIANI et son compagnon Antoine, ses enfants, petits enfants et

arrières petits enfants.

Ses cousins et cousines :

Les enfants et petits-enfants de feu François TEDESCHI son oncle

Ses beaux frères et belles soeurs :

Les enfants et petits enfants de feu Thérèse LEVEQUE, sa belle soeur

Mme Veuve Antoinette LAMBERTINI et ses enfants

Mme SANDRONI Simone et son époux Jacky, ses enfants, petits enfants et arrières petits-enfants.

Mme Veuve Michèle PADOVANI, ses enfants et petits enfants.

Mr SAVELLI Antoine et son épouse Hélène, ses enfants et petits enfants.

Ses amies : MIMI, Madeleine, Consuelo, Christelle et Joëlle.

Ses voisins de Grisgione

Les familles : GRAZIANI, SAVELLI, TEDESCHI, LORENZI, BARTOLI, PEDRELLI, BONNIN,

DEFENDINI, FIORENTINI, BLAZEJEWSKI

Ont la douleur de vous faire part du décès de



Mme Denise Marie Catherine SAVELLI

Née GRAZIANI

Survenu le 16 avril 2025 à Grisgione





La levée du corps aura lieu aujourd’hui jeudi 17 avril 2025 à 13h45 au funérarium de Montesoro ou le corps repose, la cérémonie religieuse suivra à 14h30 en l’église de San Martino di Lota

La famille remercie le DR COUJARD Éric, ses infirmières Anne-Christine, Carla, son kiné Mr

VIALLE Charles et son intervenante NANA pour leur dévouement et leur gentillesse.

----

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18