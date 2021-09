Avec le Gym Truck, la Mission Locale Sud Corse se déplace à la rencontre des jeunes

Depuis le 13 septembre, un camion aménagé en salle de sport sillonne les communes du Grand Sud afin de proposer des initiations gratuites au fitness aux jeunes entre 16 et 29 ans. Il s'agit d'une initiative porté par la Mission Locale Sud Corse qui a pour but d’effectuer des actions de repérage des jeunes dits invisibles c’est-à-dire sans emploi, et non scolarisé. « Notre but est d’initier, de donner le goût au sport pour que les gens s’inscrivent dans une discipline dans leur propre ville. » indique Iness, coach sportive et membre de l’équipe du Gym Truck, véritable salle de sport en plein air, qui a déjà fait trois haltes à Sartè, Propriano et Levie.« Dans le cadre du Milo fit tour, la mission locale conseille les jeunes pour un projet professionnel. Nous attirons des gens invisibles par le biais su sport cela nous permet de découvrir des des jeunes non connus de la mission locale et de les accompagner par la suite. » explique Anthony, conseiller de la mission locale.Ainsi, lors de leurs séjours, à travers les passages, les demandes de renseignements, les cours, l’équipe rencontre des profils différents et peut identifier les besoins.La tournée se poursuivra encore durant quelques jours à Porti Vechju, Bunifaziu et Santa Lucia.