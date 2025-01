Avant ACA-Annecy - Mathieu Chabert : "Il faut que l'on se serve de la situation pour se révolter"

4 victoires, 3 partages des points, 9 défaites et une 17e place au classement : on ne peut pas écrire que la situation de l'ACA soit brillante à la veille de la reprise de la compétition.

Si l'on ajoute à cela la situation générale du club dévoilée ce mardi par le biais d'un communiqué, l'on conviendra que l'opposition prévue ce vendredi à 20 heures du FC Annecy au stade Michel-Moretti se présente sous les meilleurs auspices.



Pourtant à l'heure de la conférence d'avant-match, Mathieu Chabert, qui a été amené à répondre aux questions des journalistes, n'a pas manqué de souligner que, malgré cette situation, le travail de tous était "d’être performant sur le terrain et sur l’aspect sportif" ou que "ce serait facile de se cacher derrière la situation du club". Bien au contraire. L'entraîneur ajaccien; qui a annoncé le retour de quelques-uns des blessés, n'a pas manqué de préciser à ce propos que ses joueurs étaient "focus sur les choses qu’ils peuvent maîtriser et ça, c’est le plus important", mais également souhaité que tous ensemble "se servent de la situation pour se révolter".



Pourquoi ne pas commencer dès ce vendredi soir face à Annecy ?