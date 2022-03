Aux quatre coins de l'île, des veillées pour Yvan Colonna

Des chants qui s’élèvent dans la nuit, des bougies allumées. Aux quatre coins de l’île, la Corse se recueille et s’incline devant la mémoire d’Yvan Colonna, décédé le 21 mars des suites de son agression à la prison d’Arles. À Ajaccio, Bastia, Corte ou Cargèse, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage.



« C’est un temps de recueillement. On est dans un moment de partage », souligne Elsa Renaut, présidente de la section corse de la ligue des droits de l’Homme. Comme elle, quelque 350 personnes se sont rendues devant la cathédrale d’Ajaccio, avec une bougie, un drapeau, ou le simple désir de se recueillir. ​Plus tôt dans la journée, les lycéens ajacciens s’étaient donné rendez-vous au même endroit, après avoir bloqué l’entrée de leurs établissements. Ils avaient ensuite pris le chemin de la préfecture de Corse pour accrocher à ses grilles une banderole « Yvan martiriu di a causa corsa » et entonner quelques chants, dans le calme.